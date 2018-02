Politiet leter etter vitner i utlandet i etterforskningen av samfunnstopp

Innenriks

– Vi jobber med å få kontakt med mulige vitner som ser ut til å befinne seg i utlandet. Det er snakk om tidligere asylsøkere eller flyktninger, der det er litt vanskelig å finne ut hvor de er og få kontakt med dem, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til Nordlys.

8. februar ble mannen løslatt fra varetekt, men siktelsen mot ham opprettholdes. Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og for å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Mannen nekter straffeskyld. Siktelsen mot ham omfatter nå tre fornærmede, inkludert en fornærmet i en sak fra 2015. Denne saken ble henlagt året etter på bevisets stilling, men i lys av den nye etterforskningen vurderer politiet å be om en formell gjenopptakelse.

– Vi har avhørt fornærmede fra den tidligere henlagte saken, men det er opp til statsadvokaten å vurdere og avgjøre om det foreligger bevis av vekt som tilsier en gjenopptakelse, sier Strand.

Mistanken mot siktede knytter seg til hendelser etter 2010. Alle de tre fornærmede kom til Norge som asylsøkere. Strand sier politiet ikke utelukker ytterligere fornærmede i asyl- og flyktningmiljøet



NTB