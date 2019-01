Politiet: – Ingen livstegn fra bortført kvinne på Romerike

– Men vi har heller ikke mottatt noen tegn på at hun ikke er i live, understreket politiinspektør Tommy Brøske, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt, på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Videre sa han at politiet kun har hatt begrenset dialog med den antatte kidnapperen, og de har ingen anelse om hvem det er.

– Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke vært muntlig kontakt, sier Brøske.

Profesjonalitet

Politiet vet ikke om Anne-Elisabeth Hagen befinner seg i Norge eller i utlandet og mener det er tegn som tyder på at profesjonelle står bak bortføringen.

– Det er ting ved saken som, uten å gå i detaljer, kan tyde på profesjonalitet, sier Brøske.

Ifølge VG er det framsatt krav om å betale 9 millioner euro i løsepenger i kryptovalutaen monero for den antatte bortførte ektefellen til investoren og kraftselgeren Tom Hagen. Det ønsker ikke politiet å bekrefte.

– Jeg kan ikke bekrefte noen løsepengesum. Vi ønsker av etterforskningsmessige hensyn å avvente med å gå ut med slik informasjon, sier politiinspektør Brøske.

Men han bekrefter at det er framsatt både trusler og krav om løsepenger i saken. Og at løsepengekravet er i kryptovaluta.

Ikke betale

Politiet har rådet familien til ikke å betale ut løsepenger, og de er ikke kjent med at det er blitt overført penger i de drøye to månedene som har gått siden siste sikre livstegn fra 68-åringen 31. oktober i fjor.

Årsaken til at nettopp Tom Hagens familie er rammet, er noe av det politiet ønsker å bringe på det rene.

– Det er naturlig, slik faktum er nå, og hvilken familie som er rammet, å tenke at det ligger et økonomisk motiv bak, sier Brøske.

Politiet ønsker ikke å si noe om det er tegn i boligen som tyder på kamp eller innbrudd. Politiet opplyser imidlertid at de har sikret flere spor i huset.

Ikke lignende saker

Norsk politi er ikke kjent med lignende saker her hjemme, men opplyser at elementer i denne saken samsvarer med lignende saker internasjonalt. Løsningen for valg av innfrielse av løsepengesum, er imidlertid helt ny.

Ber om tips

Politiet må ha tips fra publikum for å komme seg videre i etterforskningen av den antatte bortføringen på Romerike.

– Når vi nå går ut offentlig med denne saken, skyldes det at vi tross bred og omfattende etterforskning, har behov for mer informasjon. Det har vært en vanskelig beslutning å ta, men vi håper og tror at vi kan få verdifull informasjon, sa Tommy Brøske på pressekonferansen onsdag formiddag.

Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra hjemmet sitt i Sloraveien på Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Brøske ber publikum om tips knyttet til nær sagt alle former for aktivitet denne dagen og i dagene forut – også selv om aktiviteten tilsynelatende ikke var mistenkelig. Politiet vet ikke om kvinnen blir holdt skjult i Norge eller utlandet.

– Politiet ber folk som regelmessig går tur i området rundt boligen, om å melde seg for politiet. Den aktuelle dagen var halloween-dagen, og folk kan kanskje huske den bedre på grunn av dette, sa Brøske.

Han ber også bilførere som var i området rundt boligen 31. oktober eller forut melde seg, og han er spesielt interessert i personer som kan ha filmet fra området – med dashbordkamera, mobiltelefon eller gjennom videoovervåking av egen bolig.

Det blir også utplassert en egen politipost hvor folk kan melde seg.