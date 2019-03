Politiet henlegger saken om filmingen av Waras hus

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet, opplyste Oslo politidistrikt tirsdag kveld.

Fra før har politiet kommet til at bildene som Black Box Teater viste av huset til Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen, heller ikke var ulovlige.

Dermed er Bertheussens anmeldelse av teateret i desember i sin helhet lagt bort uten straffeforfølging.

Det siste temaet handlet om hvorvidt selve omstendigheten rundt filmopptakene var omfattet av straffelovens forbud mot hensynsløs atferd og krenkelse av andres fred.

– Det er helt utrolig hva Oslo-politiet får seg til å gjøre. Saken er henlagt. Likevel velger politiet å kaste mistanke over min klient ved å uttrykke medfølelse over hvordan filmopptakene er gjort, sier advokat Jon Wessel-Aas, som representerer teateret, til NTB.

Hele saken henlagt

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, poengterte i en kommentar til den første henleggelsen at det nettopp var dette – innehentingen av bildematerialet og filmingen mot soverom på privat eiendom – som var kjernen i anmeldelsen mot teateret.

– Etter en helhetlig vurdering er også dette forholdet henlagt fordi vi og Oslo statsadvokatembeter mener det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, heter det i politiets pressemelding.

Elden vurderer å klage henleggelsesvedtaket inn for Riksadvokaten.

– Begrunnelsen til politiet og statsadvokaten er høyst problematisk. De legger til grunn at saken ikke skal etterforskes videre som en form for benådning fordi de tabbet seg ut ved siktelsen mot teateret. Dette må vi vurdere nærmere, men alt ligger til rette for å bringe dette inn for Riksadvokaten, sier han til NTB.

Teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland i Black Box Teateret og kunstnerne bak teaterforestillingen «Ways of Seeing» ble siktet først onsdag, selv om anmeldelsen ble inngitt i desember. I tillegg ba politiet om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teatersjefen og kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Sterke beskyldninger

Begjæringen ble avvist av tingretten, som stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen i det hele tatt dreier seg om straffbare forhold.

Wessel-Aas gjentar at han mener saken skulle vært henlagt allerede da den ble anmeldt i desember, og framholder at den inneholder sterke beskyldninger om hvordan hans klienter har «snikfotografert og oppholdt seg i timevis ved huset deres».

Politiet har ikke gjort noen undersøkelser rundt dette, og Wessel-Aas mener de derfor ikke har noe grunnlag for å mene noe som helst om det.

– Politiet baserer rett og slett sin oppfatning på det som står i anmeldelsen. Mine klienter har forklart at de kun har stått på offentlig sted og gjort opptak av en husfasade, for så å forlate stedet, sier advokaten.

Samboeren siktet

Bertheussen ble i forrige uke siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha diktet opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Hun er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem siden desember i fjor, men PST ser hendelsene i sammenheng.

Justisministerens samboer stiller seg fullstendig avvisende til siktelsen og nekter straffskyld.

De siste dagene har PST og Elden drevet en form for offentlig ordkrig, hvor de karakteriserer styrken i mistanken og bevisenes kvalitet.

PST mener mistanken er sterk og styrket de siste dagene, mens Elden er av motsatt oppfatning. Han besvarte ikke NTBs henvendelser tirsdag kveld.

Justisministeren er innvilget permisjon fra stillingen på ubestemt tid mens politiet etterforsker saken mot samboeren.

