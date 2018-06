Innenriks

Oslo-byråden har gjentatte ganger mottatt brev med grove voldstrusler. Det var Oslo kommune som anmeldte saken i fjor. Flere av brevene er sendt fra de samme personene.

– Saken er henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann, opplyser politiadvokat Johannes Hafsahl til Nettavisen.

Han beklager at de ikke har kommet i mål med saken.

– Politiet anser dette for å være en alvorlig sak, og vi er oppmerksomme på at Berg er utsatt for trusler og trakassering, sier politiadvokaten.

(NTB)