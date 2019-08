Les også: Manshaus vil likevel la seg avhøre

– Dette (tvangsinnleggelse) er noe vi vil ta stilling til ganske raskt. Det er viktig å komme i gang med denne vurderingen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til TV 2.

21-åringen har til nå ikke villet avgi forklaring til politiet. Han har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater. Torsdag kveld kom imidlertid beskjeden om at han vil la seg avhøre.

For å tvangsinnlegge Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering trenger politiet en kjennelse fra tingretten. Ifølge politiadvokaten er det sentralt i etterforskningen å avklare den draps- og terrorsiktede bærumsmannens psykiske helse.

Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken, skriver TV 2.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikke straffskyld.

To hovedteorier

Politiet arbeider med to hovedteorier om hva som var Manshaus' motiv for drapet på sin stesøster.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre, og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet. Vi kan godt kalle det hovedteorier, sier politiadvokaten til NTB.

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) har så langt ikke villet forklare seg etter at han lørdag gikk inn i Al-Noor Islamic Centres moské og løsnet skudd. Senere samme dag ble Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen funnet drept i boligen hvor de begge var folkeregistrert. Søsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.

Politiet har tidligere opplyst at det er et tidsvindu på to timer da drapet kan ha skjedd. Politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på Ihle-Hansens dødsårsak.

Samtlige av Manshaus familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

Rundt 50 politifolk etterforsker angrepet på Al-Noor-moskeen og drapet på Johanne Ihle-Hansen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted. I åpne og lukkede fora kan han ha funnet meningsfeller, og det er nærliggende å tro at det kan ha skjedd gradvis, sier Kraby.

Undersøker om Instagram-konto tilhører Manshaus

På en Instagram-konto med samme navn som Philip Manshaus er det publisert et bilde av Anders Behring Breivik, ifølge Nettavisen. Politiet undersøker nå kontoen.

– Det er et sentralt tema for politiet å få verifisert om Instagram-kontoen er hans. Jeg kan ikke gå konkret inn på hvordan vi jobber, sier Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen.

På kontoen er det publisert totalt tre bilder, ifølge Nettavisen. De to andre bildene er av den terrorsiktede 21-åringen. Bildene er de samme som ble lagt ut på en profil på sosiale medier rundt én dag før drapet på Johanne Ihle-Hansen (17) og terrorhandlingen i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum.

Rundt 50 politifolk etterforsker moskéangrepet og drapet lørdag. Flere av etterforskerne jobber med å kartlegge Manshaus' bevegelser på nettet. Politiet har beslaglagt den terrorsiktede 21-åringens harddisker og datamaskiner.