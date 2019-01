Syklisten ble fanget opp på et videoopptak av en gangvei utenfor innkjørselen til Futurum-bygget på Rasta der Hagens ektemann Tom Hagen jobber.

– Personen som kan være denne syklisten, skal nå avhøres av politiet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Han sier videre at politiet har fått konkrete tips om hvor Hagen kan holdes fanget.

Overfor NTB understreker Brøske at de ikke har noe nytt å gå ut med om etterforskningen av bortføringssaken.

– Vi sjekker ut tips fortløpende, og vi har nå fått inn over 500 tips totalt, sier Brøske lørdag ettermiddag.

Les også: 150 nye tips etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning

Ønsker flere tips

Politiet tror at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Politiet ble varslet samme dag, men på grunn av trusselen om at hun ville bli drept dersom politiet ble kontaktet, ble etterforskningen holdt hemmelig fram til onsdag denne uka. Etterforskningen sto da i stampe, og politiet valgte å gå ut med saken i håp om å få tips og viktig informasjon.

Politiet opplyste fredag at Hagen kan holdes skjult hvor som helst, og de ba blant annet publikum om å se etter og varsle om unormal aktivitet i nabolaget. Folk bes merke seg om personer har endret atferd og for eksempel gjort unormale innkjøp, som kjøp av gjenstander som kan brukes til å holde kontroll på en person.

– Vi trenger opplysninger om mulige skjulesteder. Et slikt skjulested kan for eksempel identifiseres ved unormal aktivitet, personer, ukjente kjøretøy, tildekte vinduer eller rehabiliterte arbeidsplasser som tas i bruk, sa Brøske til NTB fredag.

Uten livstegn

Foreløpig står etterforskerne tilsynelatende fortsatt uten avgjørende informasjon på sentrale områder i saken. Hvem som har bortført 68-åringen, er helt ukjent, og det har ikke vært kommunikasjon med motparten. Ingen er så langt mistenkt, Hagen kan holdes skjult både i Norge og utenfor landets grenser, og det er ikke kommet livstegn fra henne.

– Det er helt åpenbart at det bekymrer politiet. Samtidig vil jeg påpeke at vi ikke har noen tegn på det motsatte, sa Brøske til Aftenposten fredag.

Ifølge avisen har politiet vurdert å gjøre søk i Langvannet som ligger like ved familiens bolig. Det er etterforskningsskritt som politiet ikke ønsker å kommentere overfor NTB. Langvannet er i dag dekket av et tykt lag med is etter kuldeperioden den siste halvannen måneden.

Arbeidere i avhør

På morgenen den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble to menn og en syklist fanget opp av overvåkingskameraet utenfor Tom Hagens arbeidsplass. Politiet har ikke kommet i kontakt de to mennene som ses gående på opptaket.

Ifølge NRK ble det drevet vedlikehold på taket til familiens hus noen dager før den antatte bortføringen, og politiet har kalt inn arbeiderne til avhør. Dette arbeidet ble sluttført 25. oktober.

Politiet mistenker at Hagen, ekteparets bolig og Tom Hagens arbeidsplass kan ha blitt holdt under oppsyn, og politiet er derfor interessert i om arbeiderne kan ha sett noe.

Tom Hagen fant flere ark med krav om penger, beskjed om å ikke kontakte politiet og trusler den dagen kona forsvant. Gjerningspersonene skal ha krevd 9 millioner euro i løsepenger, utbetalt i kryptovalutaen monero, som er vanskelig å spore.

(NTB)