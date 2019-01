Til Filter Nyheter opplyser Oslo-politiet at meldingen om branntilløp kom klokka 13.52 torsdag ettermiddag. Brannen i søppelkassen skal ha blitt slukket av brannvesenet.

Overfor NTB bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen i PST at de har overtatt etterforskningen av saken.

– Vi er orientert av Oslo politidistrikt om at det har vært en hendelse ved Waras hus i ettermiddag, sier Bernsen.

Vurderer trusselbildet

– Vi vurderer fortløpende trusselbildet og iverksetter de tiltak vi mener er nødvendige, fortsetter han.

Ved 16.45-tiden var teknikere fra politiet fortsatt på stedet.

Natt til 6. desember i fjor ble huset og bilen til justisministeren tagget med ordet «rasist» og tegningen av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

Teater anmeldt

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan vi opplever det personlig, ut over å si at det er ille og at vi ikke ønsker å ha det sånn i Norge, sa justisministeren til NTB dagen etter hendelsene.

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, har anmeldt Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen «Ways of Seeing». Stykket ble framført i slutten av november. Der omtales navngitte politikere, og det vises filmede innslag av blant annet husene til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og stortingsrepresentant og partikollega Christian Tybring-Gjedde.