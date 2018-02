Politiet: Etterforsker ikke Tonning Riise

Innenriks

«Politidistriktet har bestemt at det ikkje skal opnas etterforsking i saken», skriver politiet i en pressemelding.

Det melder DN.

Statsadvokaten ba i januar politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise (29).

Bakgrunn: Ber politiet se på Tonning Riise

Håpet det ikke ble etterforskning

Undersøkelsene gjaldt påstandene om at Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

Tonning Riise har erkjent forholdet, men har uttalt til Klassekampen at han ikke kjenner seg igjen i fremstillingen av saken.

Jenta er er 20 år, og er representert av advokat Ellen Holager Andenæs. Hun har tidligere opplyst til DN at jenta håpet at politiet avsto fra å etterforske hendelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sammensatt vurdering

– Hun ønsker ikke at det gis noen opplysninger om henne hverken fra Høyre eller andre, skrev Andenæs i en tekstmelding til DN.

«Det er gjort klart at hun ikkje ønskjer å forklare seg til politiet. Vi har også mottatt en skriftlig utgreiing frå Høgre», heter det i pressemeldingen fra politiet.

«Vurderinga er samansett og skjønnsmessig. I denne vurderinga inngår mellom anna om det er sannsynleg at det føreligg eit straffbart forhold, og forholdsmessighet - der sakens alvor, moglegheit for en fullstendig opplysning av saken og omsynet til mellom anna fornærma - blir vurdert. Det er ikkje krav til skriftleg grunngjeving for denne type vedtak», heter det videre.

Tonning Riise «registrerer» politiets beslutning

Høyres Kristian Tonning Riise sier via sin advokat at han registrerer politiets beslutning om å ikke etterforske anklager mot ham.

– Han stilte seg positiv til at politiet skulle foreta en objektiv gjennomgang av saken. Han registrerer nå at politiet ikke har funnet rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart, sier den tidligere Unge Høyre-lederens advokat Finn Krokeide til NTB.

Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise er anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Mandag ble det klart at det aktuelle politidistriktet som har hatt saken til vurdering, ikke innleder etterforskning. Krokeide opplyser at Tonning Riise fremdeles er sykmeldt «inntil videre».

(NTB)