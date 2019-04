Politiet ber om mer penger på grunn av Hagen-forsvinningen

Etterforskningen av forsvinningssaken er svært ressurskrevende, og politidistriktet har brukt store ressurser på saken. Ifølge Nettavisen har Øst politidistrikt nå søkt Politidirektoratet om ekstra midler.

– Jeg kan bekrefte at vi har sendt av gårde en redegjørelse rundt denne saken og forklart hvilke utfordringer vi har stått overfor. Dette er oversendt til Politidirektoratet. Innholdet i brevet synes jeg mottaker skal få lese og vurdere før vi uttaler oss i mediene, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Innrømmer nedprioriteringer

Han bekrefter imidlertid at det store trykket på etterforskningen har gjort at dette har gått ut over andre oppgaver.

– Vi har etter beste evne forsøkt å ikke la det gå unødvendig utover andre svært høyt prioriterte oppgaver. Men sannheten er at det har gått utover oppgaver i det lavere sjiktet av alvorlighetspyramiden. Jeg skal ikke legge skjul på det, sier han.

Fortsatt ingen kommunikasjon

Politiet antar at Hagen ble bortført fra boligen sin 31. oktober i fjor. Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live. Det har heller ikke vært noen ny kontakt med gjerningspersonene etter 11. februar da gjerningspersonene tok i bruk en ny måte å kommunisere på.