Politiet beklager tragisk utfall

Av Sofie Dege Dimmen og Isabel Bech

– En rakk ikke tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stenge veien på nytt. Utfallet av at veien ble åpnet, fikk et svært tragisk utfall, noe som en beklager sterkt, sier lensmann Dag Fiske i Sunnfjord i en pressemelding torsdag kveld.

Det gikk flere ras i Jølster kommune og Førde kommune i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag og kveld. Fem av disse var store og har sperret av en rekke veier og har ødelagt flere bygg og mye infrastruktur.

Flere veier, deriblant hovedveien E39 ble stengt som følge av alle jordrasene. Stengt var også fylkesvei 451 før politiet bestemte seg for å lage en midlertidig åpning. Da gikk det et nytt jordras, som ifølge vitnebeskrivelser, førte én bil ut i Jølstravatnet.

En mann i 50-årene har vært savnet i to døgn, men verken redningshelikoptre, båter eller dykkere har funnet spor av mannen. Ved 15-tiden torsdag ettermiddag startet søket med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

Slik så det ut ved Vassenden i Jølster kommune torsdag. Flere jordras gikk over blant annet fylkesvei 451 og E39 i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tirsdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Solberg besøkte Førde

Torsdag kveld var statsminister Erna Solberg (H) på plass i Førde. Besøket har vært planlagt i lengre tid som en del av en større vestlandsturné, men fikk et annet preg på grunn av jordrasene som rammet Førde og nabokommunen Jølster tirsdag.

I forkant av besøket fikk statsministeren en orientering over telefon, men fikk en nærmere oppdatering på stedet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Det ble opplyst at statsministeren selv ikke kom til å gå inn i rasområdet. Fortsatt ligger tømmer og greiner godt synlig i vannflaten flere steder. Også langs veiene ligger store skredmasser. Statens vegvesen anslår at opprydningsarbeidet vil ta flere uker.

– Jeg vil rette en stor takk til entreprenøren som har jobbet døgnet rundt. Det viktigste nå er å gjenåpne veiene slik at folk kommer fram, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Sogn og Fjordane til NTB.

Oppryddingsarbeidet vil foregå parallelt med trafikken slik at både kolonnekjøring og midlertidig stengning må påregnes. Ulykkesstrekningen langs Jølstravatnet vil mest sannsynlig forbli uberørt fram til over helgen.

Statens vegvesen sier at opprydningsarbeidet kan ta flere uker. Flere veier har fått store skader etter jordrasene tirsdag. Bildet er fra Movika i Førda som nå er gjenåpnet for trafikk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Evakuerte folk i båter

Flere har rost innsatsen til både redningsfolk og frivillige som til sammen evakuerte 150 personer i løpet av ettermiddag og kvelden tirsdag. Da gikk flere båter i skyttel mellom rasområdet og Vassenden. Båtene måtte kjøre slalåm mellom store mengder tømmer og annet som var blitt feid ut i vannet med raset.

– Det var ragnarok her på tirsdag, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet, som selv var med på å evakuerte folk med båt.

Otto Eide fra Sandane var en av dem som satt innesperret i Vassenden i ett døgn. Han ble fraktet ut onsdag kveld sammen med kona og barnebarnet, som har diabetes 1. Han beskriver situasjonen som et mareritt. Barnebarnet hans var i ferd med å gå tom for insulin, men også her trådte de frivillige til som sørget for at familien til slutt fikk tak i insulinpennen.