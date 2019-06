Politiet åpner etterforskning av nye trusler mot bergensbyråd

Politiet skal også etterforske et hull i et vindu, som bergensbyråden mener er et kulehull, bekrefter politiinspektør Olav Valland i Vest politidistrikt til kanalen.

Brevet som kommunen har anmeldt, lå på pulten til Ap-politikeren tirsdag, like før hun skulle holde en pressekonferanse om truslene og trakasseringen hun har vært utsatt for, og som har gjort at hun går med voldsalarm.

I brevet står det: «Aksjoner mot bomringen i Bergen vil bli utvidet og intensivert. Dette vil også omfatte enkeltpersoner».

Tirsdag skrev NRK om at Tryti, som blir kalt «bybanens mor», har blitt utsatt for trakassering og trusler, som hun oppfatter som en del av bompengeaksjonen.

Etter et bystyremøte i april 2017 fikk byråden et anonymt brev hvor hun ble skjelt ut på grunn av utbyggingen av bybanen til Fyllingen og høye bompengekostnader. Kort tid etter ble det oppdaget det Tryti mener er kulehull, i et vindu i huset hennes.

Tirsdag tok politiet selvkritikk for at de ikke opprettet undersøkelsessak på forholdet tilbake i 2017.

I forrige uke tok Klepp-ordfører Anne Mari Braut Nese (H) oppgjør med hets og hærverk hun og familien har blitt utsatt for i forbindelse med bompengesaken. Tryti har sagt at det er på grunn av Klepp-ordføreren at hun nå har valgt å stå fram.

