Av: Helge Rønning Birkelund

Torsdag var streiken over i SAS.

Pilotene fikk blant annet gjennomslag for kravene om at en større andel av dem skal få vite lengre i forveien når de skal jobbe. Ingrid Gulstuen Krogh pustet lettet ut da hun hørte at avtalene som sikrer trygge ansettelser nå er gjeninnført.

Ingrid i lufta igjen

Fredag er flyene i lufta igjen. Lørdag skal Ingrid Gulstuen Krogh tilbake på jobb.

Etter å ha blitt intervjuet av FriFagbevegelse ble hun nærmest landskjent, med blant annet TV-opptreden i »Debatten» på NRK. Hun levendegjorde bildet av at det ikke er millionærer som sitter bak spakene, og at streiken handlet om mer enn lønn.

Det har vært en svært spennende uke for 28-åringen.

– Du blir sittende å følge med konstant for å få informasjon. Så får vi ikke vite hva som skjer, siden forhandlingene og meklingen er taushetsbelagt. Vi blir sittende på vent. Vi vet bare at det forhandles og kan lese hva som skjer i avisene, sier Ingrid.

Lørdag er hun altså på vingene igjen. Det blir ingen kort tur, men tur retur Las Palmas, en av Kanariøyene.

– Det blir kjempebra å komme i lufta igjen. Det gleder jeg meg til. Da gjør det veldig lite at vi får en av de tyngste dagene på jobb. Jeg er bare så glad over å være tilbake at det spiller ingen rolle at dagen blir lang, sier Ingrid.

Variabel turnus

Først skal hun glede seg over at streiken er over.

– Det skal bli godt å tenke på at ikke flere blir rammet, verken av passasjerer og kollegaer i kabin og på bakken, sier Ingrid Gulstuen Krogh.

– Vi har aldri villet ta denne streiken, men nå var tiden inne. Nå var det nok, sier hun.

Hun er blant de som har en variabel turnus. Det vil si at hun først den 15. i hver måned får vaktplanen for neste måned.

Hun synes derfor det er kjempevanskelig å få tid til venner, familie og kjæreste og framfor alt ikke vite om hun kan si ja til en hyttetur med venner neste måned eller ikke.

Hennes første jobbøkt blir for øvrig over fem dager i ett strekk. Men hun kan også - mot vanlig - få en overnatting hjemme i Oslo etter åpningsturen til Las Palmas.

Sju dager

I sju dager varte SAS-streiken. Ved 11-tiden onsdag satte partene seg ned hos Riksmekleren igjen. Der ble de lenge. Etter mer enn 34 timers frivillig mekling kom de ut etter å ha blitt enige i både Norge, Sverige og Danmark.

De første meldingene om enigheten kom ved tre-tiden torsdag. Så skulle protokollen skrives. Formaliteter skulle ordnes. Ingen ting overlates til tilfeldighetene. Man er ikke enig før underskriftene er på plass.

Først ved 23-tiden torsdag kveld kom SAS-sjef, Rickard Gustafson, ut for å holde sin pressekonferanse på hovedkontoret i Stockholm, etter at det egentlig var annonsert ved 21-tiden.

Samtidig ble det avholdt pressekonferanser både i København og Oslo hvor partene fikk kommentere resultatet.

Da hadde 20-25 pressefolk stått parat i flerfoldige timer under kummerlige arbeidsforhold i påvente av at Riksmekleren og partene skulle komme ut av den magiske døren i Grensen 3 i Oslo.

Og partene hadde meklet siden klokka 11.00 dagen før.

Lederen for Norske SAS-flygeres Forening, Christian Laulund, mener det aller viktigste har vært å sikre at medlemmene ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet.

– Det har vi lykkes med. Samarbeidsavtalene inngår nå som en del av tariffavtalen. Vi har også fått på plass en turnusordning som gir en mer forutsigbar arbeidshverdag. Andelen piloter i gruppen med forutsigbar turnusordning økes fra 40 til 60 prosent, sier Christian Laulund.