Philip Manshaus: Dette vet vi om den terrorsiktede

Philip Manshaus (21) er født og oppvokst i Bærum kommune og er norsk statsborger.

Manshaus er siktet for drap og terrorhandling.

Lørdag like etter klokken 16 gikk han inn i moskeen til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og begynte å skyte. Ingen ble drept i angrepet.

Philip Manshaus erkjenner ikke straffskyld. Foto: Privat / NTB scanpix

Samme dag ble hans 17 år gamle stesøster funnet død i boligen på Eiksmarka i Bærum hvor begge bodde. Manshaus er siktet for å ha drept henne.

Han erkjenner ikke straffskyld og har nektet å forklare seg for politiet.

Mandag fremstilles han for varetektsfengsling. Påtalemyndigheten har bedt om fire ukers fengsling hvorav to uker i full isolasjon.

Den mistenkte gjerningsmannen var aktiv på flere nettforumer, og politiet bekrefter at de ble varslet om mannen for en stund siden.

Siktede har uttrykt høyreekstreme holdninger, uttrykt holdninger i form av hyllest av Vidkun Quisling, og han har vist innvandrerfiendtlige holdninger, ifølge politiet.

Ifølge Nettavisen er Manshaus tidligere ustraffet.

Philip Manshaus var aktiv på flere nettforumer. Foto: Privat / NTB scanpix

I et innlegg publisert samme dag som moskéskytingen, skal han ha omtalt Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.

Han omtalte også 19-åringen som gjennomførte et angrep på en synagoge i California i mai og 21-åringen som nylig drepte 20 mennesker på et kjøpesenter i Texas, som Tarrants disipler. Han antyder videre at han selv ville bli en tredje disippel.

Innleggene som ble lagt ut lørdag, tyder også på at Manshaus ville sende direkte på nettet mens han begikk ugjerningen i moskeen, men at han ikke fikk det til, ifølge terrorforsker Tore Bjørgo.