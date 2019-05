Petter Stordalen: – Ja, jeg kjører privatfly. Men jeg kan ikke la være å jobbe for miljøet for det

Preses Helga Haugland Byfuglien og forretningsmannen Petter Stordalen møttes i Trefoldighetskirken i Oslo tirsdag for å snakke om blant annet verdier og forvaltning.

Blant temaene var også Petter Stordalens privatflybruk.

– Ja, jeg kjører privatfly. Men jeg kan ikke la være å jobbe for miljøet for det. Folk får bare kritisere meg. Det hadde vært mye verre om jeg ikke brydde meg om miljøet, sier Stordalen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Stellan Skarsgård i stordrama om atomkatastrofen i Tsjernobyl: – Minner om klimakrisen (DA+)

Tolv turer i april

Nettavisen skriver tirsdag om Stordalens privatflybruk. Den internasjonale flydatabasen viser at privatflyet hans ble benyttet til tolv turer i løpet av april. Ifølge en CO2-kalkulator utgjør utslippene i april omtrent 93,72 tonn CO2. Det tilsvarer en nordmanns gjennomsnittlig kjøring av dieselbil i 19 år

Flyet, en Bombardier Challenger 350, står i eie av Strawberry, hovedkonsernet til Petter Stordalen.

Les også: Stordalen åpnet nytt hotell i Oslo

Bærekraftig kapitalist

Ekteparet Petter og Gunhild Stordalen har flere ganger uttalt at klima- og miljøkampen er viktig for dem.

– Jeg forsøker å vise en bærekraftig kapitalisme der man har mer enn en tanke i hodet på én gang. Etter å ha fylt 40 år har jeg tenkt mer på hva jeg skal være for flere enn bare aksjeeierne. Vi har også et ansvar for miljøet. Jeg ønsker å påvirke samfunnet i en retning jeg mener er viktig, sa Stordalen i Trefoldighetskirken. (NTB)

Les også: Spytter ut maten på Petter Stordalens nye restaurant

Les også: Pamela Anderson besøkte Julian Assange i fengsel: – Han er verdens mest uskyldige mann