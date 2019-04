– Politiet har pågrepet en person som er siktet for voldtekten. I den forbindelse vil politiet gi en orientering om status i saken, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de vil holde en pressekonferanse på politihuset i Tønsberg tirsdag klokken 12 for å gi en oppdatert status på etterforskningen av overfallsvoldtekten på Sem søndag 24. mars.

– Det var søndag kveld for litt over en uke siden at en kvinne med barnevogn ble overfalt og voldtatt i et boligområde på Sem da hun var ute på en kveldstur. Politiet har siden overfallet mottatt mange tips og har etterforsket bredt, opplyser politiet.

Politiet har opplyst at de så svært alvorlig på hendelsen og at de hadde forståelse for at folk som bor i området, føler utrygghet.

– Dette forstår vi oppleves veldig skremmende, derfor har vi økt vår tilstedeværelse i området. Slike overgrep er det sjelden vi hører om, og det skaper naturlig nok utrygghet – særlig for dem som bor i nærmiljøet. Vi vil være mye til stede i området, og vil være synlige i tiden framover, uttalte stasjonssjef Øystein Holt ved Tønsberg politistasjon i forrige uke.