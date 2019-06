Politiet fikk rundt 15.20 melding om en fallulykke, og nødetater og redningsressurser er nå på stedet.

Like før klokken 16 skriver politiet på Twitter at det er snakk om en mann, og at han er blitt funnet. Mannen falt utfor skrenten fra en møteplass i Trollstigen.

– Nødetatene er på stedet. De stadfester at en person er funnet i elva og tatt opp på land. Jeg vet foreløpig ikke hva slags tilstand personen er i, sier operasjonsleder Tove Anita Asp til NRK.