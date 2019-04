Av: Helge Rønning Birkelund/Fri fagbevegelse

Lager du mat i en pendlerbolig er det samme pris som å lage det hjemme, mener finansminister Siv Jensen. Derfor har regjeringen fjernet skattefradraget.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og finansminister Siv Jensen (Frp) var helt uenige da de diskuterte pendlerfradragene i Stortingets spørretime onsdag.

Endringene i pendlerfradraget ble vedtatt i fjor, men Sp-lederen tok opp saken fordi norske skattebetalere i disse dager får skattemeldingen for 2018 i postkassa. Da kan mange pendlere få seg en skattesmell.

– Hvorfor skal arbeidsfolk med lang reisevei straffes med høyere skatt og økte avgifter, ville Sp-lederen vite.

– Det er ikke riktig at arbeidsfolk straffes. Fradragene skal dekke de faktiske utgiftene man har. Man får fortsatt fradrag for faktiske og dokumenterte utgifter. Men det koster ikke noe mer å lage mat i pendlerboligen enn hjemme. Da er grunnlaget for fradraget borte, svarte Siv Jensen.

– Det vi har gjort er å rydde opp i regelverket innenfor skattesystemene. Det frigjør handlingsrom for andre skatte- og avgiftslettelser, var beskjeden fra landets finansminister.

40 000 kroner i fradrag forsvinner

Pendlere med kokemuligheter i pendlerboligen har mistet 205 kroner i kostfradrag per dag. Det betyr at 40 000 kroner i fradrag er borte.

Jensen hevder også at det i utgangspunktet er utenlandske statsborgere som står for det meste av fradragsbeløpet som det her er snakk om. Nærmere bestemt to av tre.

– Spørsmålet blir hvorfor Vedum ønsker å opprettholde et fradrag som i hovedsak går til utenlandske statsborgere og til å dekke utgifter til mat som de også ville hatt hjemme, fortsatte Jensen.

Hun framholdt at det fortsatt er mulig for pendlere å kreve fradrag.

– Skatteytere som har høyere merutgifter enn de nye satsene kan kreve fradrag for faktiske, dokumenterte utgifter eller få skattefri dekning fra arbeidsgiver for dokumenterte utgifter. Har du høye pendlerutgifter og kan dokumentere, så kan du få fradrag for det, sa Jensen og fortsatte:

– Det mener jeg må være en ryddig og grei ordning, som ikke handler om å straffe folk, men å rydde opp i systemene.

Vedum mener pendlerne har grunn til å frykte en kraftig baksmell når skattemeldinga kommer.

– Jeg tror ikke folk flest deler LO-lederens syn på at et tillegg på kroner 2,50 i timen vil øke deres kjøpekraft.

Systematisk endring

Han opplever en systematikk i regjeringens politikk.

– Det vi er så kritiske til er at Frp, som kaller seg partiet for folk flest, innfører innskjerpinger som nesten alltid rammer folk flest. Dere har systematisk kuttet for vanlige folk. En som pendler fra Eidsvoll til Oslo hver dag, får 5 000 kroner mer i skatt på grunn av endringene i skattefradraget for pendlere. Hvorfor skal de som er villig til å pendle til arbeid rammes slik, spurte Trygve Slagsvold Vedum.

– Nå må du heve blikket og se det store bildet, svarte finansministeren.

