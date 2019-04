Påsken er sen, men det er mye snø i flere alpinanlegg over hele landet

På de nevnte stedene melder Skiinfo om minst 100 centimeter snø de neste dagene.

For Gaustablikk, Tryvann og Galdhøpiggen ser det noe tyngre ut. På Gaustablikk meldes det om 50 centimeter med snø og på Tryvann 40 centimeter. På Galdhøpiggen sommerskisenter meldes det om 0 centimeter med snø, men her er det planlagt åpning av sesongen først 18. mai.

– Pluss minus hundre anlegg er åpne og har gode forhold i løypene, forteller daglig leder Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening til Yr.

Det er nattefrosten som holder liv i alpinløypene, selv om snøen smelter for hver dag som går.

27 småbakker over landet er stengt. Årsaken er for lite snø. De større anleggene har lagret store mengder snø, som gjør at de er godt forberedt til den sene påsken.

– Det er generelt mindre snø enn normalt på breene i Jotunheimen. Man bør være ekstra varsom ved ferdsel på bre i påska og utover våren, lyder advarselen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). (NTB)