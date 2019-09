Partiet De Kristne med bestenotering ved lokalvalg

Partiet får også mandater i Vennesla, Bømlo og i Froland.

– Dette er en stor inspirasjon. For nå har vi gjort vårt beste lokale valg noensinne. Det viser behovet for et tydelig borgerlig, konservativt parti, sier PDK-leder Erik Selle til Vårt Land.

De Kristne står til høyre for KrF og flere var usikre på om KrFs retningsvalg høsten 2018 ville påvirke partiets oppslutning ved lokalvalget i negativ retning.

– Dette viser at PDK er en faktor. Det skal litt mer til enn dette for å bli en nasjonal utfordrer, men så lenge dette partiet styrker seg, kan det være verdt å følge partiets utvikling, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger til avisa.

Partiet stilte i år liste i 54 kommuner og i samtlige fylker. De Kristnes sterkeste kommune ble Bømlo hvor de fikk 4,3 prosent oppslutning. 4,3 prosent fikk partiet også i Froland kommune. I fylkestingsvalget i Agder fikk PDK 1,5 prosent av stemmene, noe som ga partiet én plass blant 49 mandater.

Partiet fikk totalt 10.400 stemmer og totalt 0,4 prosent oppslutning i kommunevalget og 0,6 ved fylkesvalget. I forrige periode oppnådde partiet representasjon i kommunene Vennesla, Karmøy og Bømlo.

