Dagsavisen skrev fredag om de svenske og norske artistoppropene som oppfordrer til boikott av Eurovision-finalen i Israel.

«Eurovision 2019 med Israel som vertskap bør boikottes så lenge landet fortsetter med sine alvorlige brudd på palestinernes menneskerettigheter», heter det i det norske oppropet «Artister mot Eurovision 2019». Artistene Mari Boine og Mikael Wiehe har skrevet under på begge. I Sverige er artistene som har signert oppropet blitt kalt anti-semitter, skrev Dagsavisen fredag.

– NRK har bestemt at Norge skal sende en representant for å fremføre en låt i Eurovision. Vi er ikke valgt for å ha noen politiske meninger. Vi er valgt for å synge en låt, sier Tom Hugo Hermansen i de norske Eurovision-finalistene Keiino. Gruppa opplever kritikken som urettferdig.

Les mer: Her er de norske boikott-artistene

Les mer: – Vi er ikke valgt for å ha noen politiske meninger. Vi er valgt for å synge en låt

Palestinakomiteen: – Politikk å delta

Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen, poengterer ovenfor Dagsavisen at Palestinakomiteen oppfordrer alle artister, ikke bare Keiino, i tillegg til NRK, å boikotte Eurovision-finalen.

– Dette handler ikke om Keiino, men om palestinerne. Keiino har uttalt at de ikke ønsker å blande underholdning og politikk. Men det er politikk å delta på dette arrangementet. Keiino står helt fritt for å ignorere vår oppfordring, men vi kommer med den likevel fordi mange millioner mennesker blir undertrykt på grunn av Israels politikk. Palestinerne lever under ett okkupasjonsregime, som undertrykker dem på det groveste og de lever som annenrangsborgere, uten de samme rettighetene, forteller Jensen og legger til:

– Israel bruker denne typen arrangementer til å promotere seg selv og vise seg frem på en måte så fokuset vårt går bort fra okkupasjon og undertrykkelse, og går over til glitter og fest. Israel gjorde dette selv høypolitisk da de vant Eurovision i fjor, og sa at vinneren var en fremdragende ambassadør for Israel. Dette handler om hvitvasking av okkupasjon. Boikottoppfordringen er et ledd i et internasjonalt press for at Israel skal endre sin politikk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skiller soleklart mellom staten Israel og jøder

Don Poraz, ambassaderåd ved Israels ambassade i Oslo, fortalte til Dagsavisen fredag at han mener boikottkampanjene er uheldige.

– Eurovision-finalen er en anledning til å feire posivititet, musikk og samhørighet. Det er synd å blande politiske agendaer inn i noe som handler om fest, feiring og inkludering, forteller Poraz til Dagsavisen.

Han sier videre at anklagene om etnisk rensning, som blant annet Mikael Wiehe uttalte til Dagsavisen torsdag, er absurde og viser til at innbyggertallet på Vestbredden og Gaza har økt jevnt de siste årene.

– Kritikk av Israel er ikke automatisk antisemittisme. De hardeste kritikerne av staten Israel er israelerne selv. Samtidig kan kritikk av Israel noen ganger ha antisemittiske undertoner. Kritiser Israel for hva vi gjør, ikke for hvem vi er, sier Dan Poraz.

Les kommentar: Når virkeligheten føles urettferdig (Marthe Valle)

– Vår kritikk mot Israel handler om den politikken Israel fører, altså det Israel gjør. Vi skiller soleklart mellom staten Israel og jøder, sier Kathrine Jensen om antisemetitt-anklagene rettet mot boikottoppfordringen.

Jensen forteller at det er irrelevant av ambassaderåden å vise til høye fødselstall blant palestinske kvinner for å motbevise påstander om etnisk rensning.

– Palestinske landsbyer ruineres i en kollektiv avstraffelse og Israel er ansvarlige for å ha drevet millioner av mennesker på flukt. Dette handler om en kritikk av staten Israel. Når man sår tvil om at kritikk av Israel kan handle om noe annet er det en avsporing, poengterer Jensen.

Les også: Arbeiderpartiet fjerner ordet «streng» fra innvandringsmantraet

– Devaluerer antisemettisme-begrepet

Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, har vært en av mange som har engasjert seg i debatten på sosiale medier. I går skrev han følgende på Twitter:

Israelvenner bør slutte å bruke antisemittisme-beskyldninger i tide og utide. Det forurenser debatten og devaluerer hele jødehat-begrepet. Det mener jeg selv om også jeg er sterk motstander av boikott-oppfordringene mot Molodi Grand Prix i Israel. https://t.co/Tq4MWuMkdF — Vebjørn Selbekk (@vebjornselbekk) 5. april 2019

– Jeg vil oppfordre Israelvenner til å ikke slenge rundt beskyldninger om antisemittisme i denne debatten. Det finnes reell antisemittisme her i verden, som så klart er veldig, veldig alvorlig. Men det er ikke antisemittisme å ha et engasjement for palestinernes sak, det er et helt legitimt politisk arbeid, akkurat som det er legitimt å arbeide for Israels sak. Jeg føler at man devaluerer hele antisemittisme-begrepet. Det skal lite til før man drar det kortet, og det skader hele debatten og Israelvennenes sak, utdyper Selbekk overfor Dagsavisen.

Han er selv sterk motstander av boikottoppfordringene fra Palestinakomiteen.

– Jeg synes at boikott av et sånt arrangement går imot alt det Melodi Grand Prix står for: en fredelig musikkonkurranse, der man møtes på tvers av ulikhetene, enten det er nasjonale, etniske, religiøse eller seksuell legning. Det er en fest der man kan legge bort alle disse forskjellene. Dette er en del av et større bilde, nemlig at man ønsker en kulturell boikott av Israel, til tross for at det er det eneste demokratiet i regionen. Se på nabolandene og forholdene der, det er ekstreme diktaturer og menneskebrudd, og vi hører lite om boikottoppfordringer der.

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, er sterk motstander av boikottoppfordringen fra Palestinakomiteen. Bildet er tatt tidligere i år, da han var tilstede på Slottsplassen når statminister Erna Solberg presenterte sin utvidete regjering. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Les også: – En dag i 1941 kom læreren min på skolen med solkors på jakka. Alt raste sammen. (DA+)

– Bør motarbeide politisering

– Tenker du at Eurovision kan være et arrangement uten politiske undertoner?

– Det er åpenbart at arrangement forsøkes politisert, det har vi sett tidligere, ikke minst med konflikten mellom Ukraina og Russland. Men man bør motarbeide disse forsøkene på å gjøre det til et politisk arrangement, slik som Palestinakomiteen gjør. Det skal være en storslagen musikkfest, og det tror jeg det blir i Israel også, forteller Selbekk og legger til:

– Mange av de som ikke kjenner Israel godt fra før av kommer til å få seg en overraskelse når de ser hvor mangefasettert landet er. Homobevegelsen har et spesielt forhold til Melodi Grand Prix og Tel Aviv er jo Midtøstens homohovedstad. Man skal ikke så langt unna før homofile henges på torget i Teheran. Det er fint at Israel gjennom Melodi Grand Prix kan få vise at de har et så fargerikt fellesskap.

– Hva du tenker om Eurovision-debatten som pågår nå?

– Den er ganske forutsigbar. Når Israel er involvert i hvilket som helst arrangement kommer Palestinakomiteen på banen og ønsker en boikott. Det standpunktet er ikke overraskende, jeg er sterkt imot det, men man må ikke stemple det som antisemittisme. Antisemittisme-begrepet må forbeholdes den forferdelige menneskefiendtlige ideologien jødehatet er, forteller han.

– Hvordan oppfordrer du Keiino til å stille seg til boikottoppfordringen?

– Min oppfordring til alle, ikke bare Keiino, er å ikke boikotte, men både se programmet og få seg en overraskelse når man ser hvor spennende det israelske samfunnet er sammenlignet med diktaturene rundt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!