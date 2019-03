Begge de to som var savnet i snøskredet som gikk i Sørfold i Nordland tirsdag, er funnet døde.

Det bekrefter redningsleder Tore Hongset ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge overfor NTB.

Det skal ikke befinne seg flere personer i skredmassene.

De to personene ble meldt savnet etter at en gravemaskin og en hjullaster ble tatt av et snøskred ved Durmålstiden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag.

S nøskred som har kostet liv

Antall døde i snøskred i Norge de siste ti vintrene, samt tilbake til 1972. På 46 år har 252 personer mistet livet i snøskred i Norge.

2018/2019: 9

* 2. januar: 4 skikjørere, Tamokdalen i Troms.

* 3. februar: Scooterfører, Åseral i Vest-Agder.

* 9. mars: Skikjører, Brunstadhornet, Sykkylven i Møre og Romsdal.

* 10. mars: Skikjører, Grytøya i Troms.

* 26. mars: 2 anleggsarbeidere, Durmålstinden i Sørfold i Nordland.

2017/2018: 3

2016/2017: 2

2015/2016: 5

2014/2015: 6

2013/2014: 9

2012/2013: 8

2011/2012: 7

2010/2011: 13

2009/2010: 9

2008/2009: 4

* Totalt i årene 1972–2018 omkom 243 personer i snøskred i Norge. Det gir et gjennomsnitt på 5,3 døde per år.

* Den verste snøskredulykken skjedde i Vassdalen i Narvik kommune i Nordland 5. mars 1986. Et flakskred fra fjellet Storebalak (766 moh.) tok med seg 31 soldater fra Forsvarets ingeniørtropp og tre beltevogner som deltok i NATO-øvelsen Anchor Express. 16 av soldatene døde.

(Kilde: Norge Geotekniske Institutt, Varsom.no, Store Norske Leksikon, Wikipedia)