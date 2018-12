Hele 22.771 personer fra 198 land er akkreditert til COP24 i Polen, som varer fram til 14. desember. Det er hele 6.743 flere enn til COP23, som fant sted i Bonn i november i fjor.

Økningen på 42 prosent skjer til tross for at det også under COP23 var enkeltland som stilte med til dels svært store delegasjoner. Mens Norge hadde drøyt 30 og Kina om lag 80 delegater, stilte Elfenbenskysten med hele 229.

I år nøyer Elfenbenskysten seg med å sende 208 av sine om lag 25 millioner innbyggere, mens Kina sender 90 av befolkningen på om lag 1,4 milliarder.

Norge har byttet klima- og miljøminister siden sist. I stedet for Vidar Helgesen (H), er det derfor Ola Elvestuen (V) som står øverst på lista over dem som utgjør den norske delegasjonen på 35 personer, inkludert tre fra ambassaden i Warszawa. I tillegg kommer representanter fra Sametinget og deler av Stortingets energi- og miljøkomité.

Les også: FN-topp: – Klimatrusselen har aldri vært større

Over tusen organisasjoner

Sivilsamfunnet er representert med så mange som 1.120 NGO-er under COP24. 15 av dem kommer fra Norge. Blant dem finner vi både Miljøagentene og Besteforeldrenes klimaaksjon, men også Kirkens Nødhjelp og WWF Verdens naturfond er med.

Sistnevnte organisasjon stiller blant annet med Inga Fritzen Buan, som har omfattende toppmøteerfaring i og med sin jobb som seniorrådgiver for klima og energi.

Les også: – Vi kan ikke ta imot alle som vil til Norge, men vi kan ta imot langt flere enn i dag (DA+)

Ledes av to kvinner

Buan har merket seg flere ting ved COP24 som hun mener er vel verdt å nevne.

– Forhandlingene om regelverket for Parisavtalen ledes av to kvinner fra New Zealand og Saudi-Arabia, Jo Tyndall og Sarah Bashaan, forteller hun.

– Sistnevnte fikk stemmerett i hjemlandet, sammen med andre kvinner, den samme uka som Parisavtalen ble inngått, i 2015.

– Hva tror du Tyndall og Bashaan kan få til sammen?

– Det er en interessant kombinasjon. New Zealand er et land som med ny regjering har blitt mye mer progressivt på blant annet klima, og Saudi-Arabia er et land som stadig stikker kjepper i hjulene for klimaforhandlingene. Men som ledere for prosessen med å få ferdig regelverket for Parisavtalen, skal de to være veldig uavhengige av landene sine. Det er vel lov å håpe at Jo Tyndall påvirkes av sitt lands posisjoner, men at Sarah Bashaan ikke gjør det.

– Har det noen betydning at det er to kvinner og ikke to menn som leder disse forhandlingene?

– Det er en viktig utvikling for FN og verden generelt, det er det ikke noen tvil om. Akkurat i tilfellet Saudi-Arabia er det positivt at en kvinne kan representere dem internasjonalt på en god måte, noe som kan være med på å åpne flere dører for kvinnelig deltakelse og lederskap der. Dette er det også mange andre land som kan lære av. Langt de fleste forhandlerne er menn, særlig delegasjonslederne. Norges forhandlingsledere har også i hovedsak vært menn.

Så er tilfellet også denne gang. Han heter Henrik Hallgrim Eriksen. Kjønnsbalansen totalt sett er det likevel ikke å si noe på, med 18 kvinner og 17 menn.

FORHANDLINGSLEDER: Henrik Hallgrim Eriksen er Norges forhandlingsleder under COP24 i Katowice i Polen. FOTO: MARIAM BUTT/NTB SCANPIX

Erfaren klimavert

Det er forøvrig tredje gang Polen er vertsland for klimaforhandlingene.

– Forrige gang, i Warszawa i 2013, endte det med at sivilsamfunnet gikk i protest mot det lave ambisjonsnivået, men møtefasilitetene var gode, med velfungerende wifi og nok kaffe, forteller Buan.

USA er med – ønsker ikke avtale

Siden den gang har president Donald Trump varslet at USA vil trekke seg ut av Parisavtalen.

– Ettersom det tar fire år for et land å trekke seg ut av Parisavtalen, er USA teknisk sett fortsatt medlem og er med på å forhandle om regelverket for en avtale de ikke ønsker å være medlem av, påpeker Buan.

USAs delegasjon denne gang omfatter 44 personer og ledes av Judith Garber, noe som også var tilfellet under COP23 i Bonn.

Garber har tidligere vært USAs ambassadør i Latvia, og i august varslet Donald Trump at han ønsket å sende henne til Kypros som ny amerikansk ambassadør der.

Bitte liten delegasjon

Kypros med sine snaut 1,2 millioner innbyggere, stiller forøvrig med en delegasjon på kun fire personer under COP24 i Katowice. Til og med Vatikanstaten, eneste land med observatørstatus under klimatoppmøtet, stiller med en delegasjon som er dobbelt så stor som det.

Les også: Advokater om nye Nav-regler: – Rammer en allerede sårbar gruppe svært hardt