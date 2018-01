Innenriks

– Vedtaket må omgjøres, krever generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Det han sikter til er den nye regjeringens beslutning om å overføre ansvaret for forvaltningen av «høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr», fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

I praksis innebærer dette at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) overtar en oppgave som ellers ville ha vært klima- og miljøministerens.

Dermed blir det litt mindre å gjøre for den ferske statsråden Ola Elvestuen (V).

LES OGSÅ: Noe av det første ulvevennen Ola Elvestuen (V) må gjøre som miljøminister, er å avgjøre om flere ulver kan skytes

– Oppsplitting

– Hvorfor må dette vedtaket omgjøres, Espen Søilen?

– Vi har klare betenkeligheter mot en oppsplitting av naturforvaltningen. I dag har vi et system som fungerer godt, og som tar utgangspunkt i å forvalte artenes leveområder og økosystemene de er del av på en helhetlig måte. Høstbare arter, både hjortevilt og fugl, er jo også en del av disse økosystemene. Alt henger sammen med alt. Og hva skal man gjøre hvis høstbare arter havner på rødlista? Skal de da hoppe fram og tilbake mellom ulike departementer?

– Vet dere hvorfor Dale overtar denne oppgaven fra Elvestuen?

– Nei, vi har ikke fått noen forklaring. Vi etterlyser en saklig begrunnelse for dette, og den bør være god, for i dag har vi et system som fungerer godt, svarer Søilen.

NJFF har nå sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) om dette. Her er også klimaendringene et tema.

«Å fragmentere ansvaret for forvaltningen av arter som lever i samme økosystem og som gjensidig påvirker hverandre, innebærer å bygge ned mulighetene for å kunne møte (klimautfordringene) på en enhetlig måte», heter det blant annet i dette brevet.

NJFF påpeker også betydningen av å bevare den «betydelige kompetansen» som finnes i Miljødirektoratet på forvaltingen av disse viltartene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Verdiskapning

Landbruksministeren avviser kritikken fra NJFF.

– Den viktigste grunnen til at vi gjør dette er for å få utnyttet naturressursene bedre til høyere verdiskapning. Vi ønsker en sterk satsing på lokal mat, og mener det er potensial for det, sier Dale.

Han tror ikke flyttingen av ansvar til hans eget departementet vil være til hinder for en bærekraftig forvaltning. Tvert imot tror Dale på synergieffekter blant annet ved at flere vil få muligheter til å drive med jakt og fiske.

Les også: Jakter på ville inntektskilder

– Kom initiativet fra deg?

– Dette er avklart av de som har forhandlet om ny regjering, og til syvende og sist statsminister Erna Solberg.

– Miljødirektoratet nedbemannet med 40 årsverk i 2016-2017 på grunn av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Vil det nå bli enda færre der?

– Dette er i utgangspunktet en administrativ flytting, og er ikke gjort som ledd i nedbemanningen i Miljødirektoratet, svarer Dale.

Les også: Sier ja til trær de bekjemper