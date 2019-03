Overgrepssiktet barnefar i Trøndelag kan ha forgrepet seg mot 50 ofre

Av Peter Tálos

Siktelsen omhandler kjøp av sex, overgrep og direkteoverførte overgrep fra Filippinene med barn helt ned til fire år. Mannen har hatt kontakt med barn over nettet, men også fysisk, og siktelsen omfatter blant annet grove voldtekter.

De fleste jentene er mellom 13 og 15 år, men noen er også så unge som elleve år.

– Vi kan ende opp med over 50 fornærmede i saken, sier politiadvokat Marianne Høyer på en pressekonferanse i Trondheim.

Flere hundre

Høyer forteller at de blant det beslaglagte materialet har funnet flere hundre kontakter mannen har hatt på Snapchat og at politiet arbeider med å identifisere disse. Til nå er 21 jenter under 16 år avhørt og et titall flere er så langt planlagt avhørt.

Den siktede bor i Trondheim, har fast jobb, han har selv barn og er dømt tre ganger før for overgrep og befatning med overgrepsmateriale. Den siste dommen er fra 2017.

Politiet pågrep mannen 5. desember i fjor og han har siden sittet fengslet. Han har erkjent mange av forholdene i siktelsen. Torsdag godtok mannen politiets videre krav om varetekt i åtte uker. I fengslingskjennelsen er det opplyst at mannen er gitt diagnosen pedofil i en rettspsykiatrisk erklæring.

– Lett

– Retten finner at dette styrker gjentakelsesfaren. På grunn av alvoret i saken er det en nærliggende fare for at siktede, om han løslates, vil søke å påvirke vitner og fornærmede, går det fram av kjennelsen.

Politiadvokaten sier det påfallende med etterforskningen har vært å oppdage hvor lett de mange jentene har delt personopplysninger, nakenbilder og grove filmer hvor de gjør ting med seg selv.

– I denne saken, og i mange andre lignende saker, så starter som oftest kontakten på Instagram og går siden over på Snapchat. Og så skjer det som ofte skjer: at barn har kontakt med en person på internett de ikke helt vet hvem er, sier Høyer.