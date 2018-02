Over en million kan få pensjonsløft

Innenriks

I dag er det nemlig slik at arbeidsgiver ikke trenger å betale inn pensjon fra første lønnskrone til dem som er under 20 år eller har små stillingsbrøker. For lønn under 94.000 kroner (1G) kan du også få begrenset pensjonsopptjening.

– Hvem blir spesielt berørt av dette? Jo, det er særlig kvinner, yngre og de som jobber midlertidig. Det er blodig urettferdig, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under LOs representantskapsmøte i Folkets Hus i går.

LO vil i dette oppgjøret kreve pensjonsopptjening både fra første krone, for alle stillingsandeler og for alle ansatte fra de er 13 år.

Berører mange

Ofte er det lavtlønnede som rammes hardest av pensjonshullene. En pensjonsrapport fra Actecan, omtalt av Aftenposten i fjor, viser at bestemmelsen om 1G kan utgjør en forskjell på 15.000 kroner i årlig pensjon for en erfaren butikkansatt med rundt 400.000 kroner i årslønn.

Ifølge en pensjonsutredning bestilt av regjeringen, blir minst 1,1 million ansettelsesforhold påvirket av disse begrensningene, basert på 2015-tall. Det er altså en betydelig andel ansatte som kan få et pensjonsløft om alle hullene tettes. Det vil si om ikke arbeidsgiver sparer inn de økte utgiftene ved å redusere innskuddsprosenten i stedet, men her finnes det et gulv for innskudd på 2 prosent av lønnen.

NHO skeptisk

De var under hovedoppgjøret i 2016 at Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) ble enige om å overlate spørsmålet om tjenestepensjon i privat sektor til regjeringen, som skulle komme med en utredning.

Regjeringen har vært villig til å foreslå å tette ett av pensjonshullene, nemlig at du må være ansatt et sted i ett år for å få pensjon for arbeidsinnsatsen. Dette kalles tolvmånedersregelen.

Regjeringen har også vært lydhør for krav fra fagbevegelsen om at arbeidstakere skal få samle pensjonen sin på en egen pensjonskonto. Forslaget hadde høringsfrist i forrige uke, og en hovedvekt av høringsinstansene er positive til å fjerne tolvmånedersregelen, samt at ansatte skal få egen pensjonskonto.

NHO er også positiv til denne ideen.

– Vi er positive til at arbeidstakerne kan få en egen pensjonskonto, men vil ikke at det skal gi økte kostnader for arbeidsgiver, sier pensjonsekspert Kristin Diserud Mildal i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO er ikke like begeistret for å utvide muligheten til å tjene opp pensjon ved å fjerne tolvmånedersregelen.

– Det gir en økt årlig kostnad på 300 millioner kroner for arbeidsgiverne. For noen bransjer vil dette slå spesielt dårlig ut, som reiselivsbransjen hvor det er mange i korte arbeidsforhold, sier Mildal.

Tjuvstartet om AFP

Selv om obligatorisk tjenestepensjon blir litt av en floke i oppgjøret, blir nok den mest kompliserte oppgaven å tette hullene i AFP-ordningen, slik LO også krever.

NHO og LO har allerede startet drøftinger om hvilke justeringer som bør gjøres i dagens ordning for å gjøre den mer forutsigbar. Dette handler om at enkelte arbeidstakere faller ut av ordningen. De kan risikere å tape om lag én million kroner, selv etter mange år som ansatt i en AFP-bedrift. Hvem som rammes kan være ganske vilkårlig. De krever også tilleggsordninger for «sliterne» og de som ikke klarer å stå i jobb lenger enn til 62 år.

– Tidenes tøffeste

LO krever også en reallønnsøkning for alle, samt krav som sikrer at arbeidsgiver dekker merutgifter til kost, losji og reise for arbeidstakere som sendes på oppdrag (les sidesak). Med andre ord er det duket for et svært krevende oppgjør.

– Det blir kanskje tidenes tøffeste oppgjør, sa forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor på representantskapsmøtet.

Flere av LOs forbundsledere har tidligere uttrykt overfor Dagsavisen at de er klare til å bruke streikevåpenet om nødvendig. Kampviljen er altså sterkt til stede foran vårens vakreste eventyr, som starter mandag 12. mars.

