Over 200 SAS-kanselleringer i forkant av mulig streik

SAS opplyste torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å «minimere konsekvensene for reisende og ansatte».

– Det betyr at et antall flyavganger vil bli kansellert 26. april inntil 12.00 for å unngå at reisende og crew ikke kommer seg hjem igjen, heter det.

Til VG opplyser kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS at det gjelder 205 flygninger, hovedsakelig morgenavgangene i hele Skandinavia.

– Vi har lyst å gå offensivt til verks og kansellere de avgangene – og flytte dem over på andre avganger. Dette gjør vi for å ivareta kundene våre slik at de kan slippe unna kaos, forteller Johansen.

Selv om det ikke skulle bli streik, vil avgangene bli innstilt.

Bare fra Oslo lufthavn er 44 SAS-avganger innstilt mellom 6 og 12 fredag. Kun sju avganger er oppført med normal avgang.

Partene, Parat og NHO Luftfart, er samlet hos Riksmekleren i Oslo.