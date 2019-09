Over 20 Frp-politikere aktive i islamkritisk Facebook-gruppe

En gjennomgang NRK har gjort , viser at 28 av dem som har vært aktive i «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN) sin Facebook-gruppe de siste fem årene, står på Frps valglister til kommunevalget. Halvparten har vært aktive i Facebook-gruppen i 2019.

Siv vil rydde opp

Det er et stort spenn i hva kandidatene har skrevet. Et flertall av de 28 har uttrykt kritikk mot islam i varierende styrke. Men det er også eksempler på Frp-kandidater som har tatt til motmæle og moderert debatten. Sju av listekandidatene som har vært aktive i gruppen, har meldt seg ut av Facebook-gruppen etter at NRK tok kontakt med dem.

Frp-leder Siv Jensen sier de vil kontakte de aktuelle medlemmene.

– Jeg har bedt våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder og vurdere sanksjoner. Eventuelle grove overtramp kan i verste fall bety at man mister medlemskapet, sier Jensen.

Ekskludert

I august ble Frps listetopp på Nesodden, Jon Brungot, ekskludert fra partiet etter å i flere år ha vært aktiv i SIAN.

– Enkeltpersoner i partiet som tror de kan kombinere medlemskap i SIAN med medlemskap i Fremskrittspartiet, tar feil, sa Jensen til NRK da.Stopp Islamiseringen av Norge har som formål å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge», og de ser på islam som «en trussel mot vår fred og frihet». Frp opplyser til NRK at de har om lag 5.000 medlemmer registrert med ulike verv i partiet. Videre opplyser Siv Jensen at partiet har om lag 4.500 listekandidater. (NTB)