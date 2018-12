Av Edvard Stenersen/NTB

Vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød sier til NTB at Østlandet både slipper unna den verste vinden og store nedbørsmengder da rakettene skal sendes opp

– På Østlandet holder det seg tørt. Det ser det ut til at det vil gjøre også i Troms og Vest-Finnmark, mens det blir noe nedbør i Øst-Finnmark. Sånn sett er det nok Troms og deler av Østlandet som får det beste rakettværet, forklarer Granerød.

Lavtrykk

Et lavtrykk som slår innover landet gjennom nyttårsnatten, fører til at vinden vil være sterk flere steder sør og vest i landet.

– Det er et lavtrykk i Norskehavet som kommer til å passere over landet i løpet av natten til første januar. Det kommer til å sette opp et vestlig vindfelt over Sør-Norge, sier Granerød.

– Rundt midnatt nyttårsaften vil man på Vestlandet og i fjelltraktene i Sør-Norge derfor få godt med vind, og man bør ta hensyn med tanke på å sende opp raketter, forklarer han videre.

I Trøndelag vil det ifølge Granerød bli stiv til sterk kuling på kysten, mens det blir roligere lenger inn i landet.

Tunge nedbørsmengder langs kysten

I tillegg til kraftig vind blir det nedbør på Vestlandet helt opp til Nordland, enkelte steder så mye som 50 til 70 millimeter.

– Det blir mildt og regn i morgen. Vinden gir seg noe sent på kvelden, men det vil fremdeles være stiv kuling ute på kysten. Det blir gjerne litt lettere rundt midnatt, men fremdeles ganske ufyselig vær, sier statsmeteorolog Ingmar Vikane.

Han opplyser videre at det blir «flere titalls» millimeter med nedbør gjennom dagen.

Økt flomfare for Trøndelag og Vestlandet

Flomfaren øker mandag morgen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er varslet 50 til 70 millimeter regn i løpet av tolv timer mandag. Det kan medføre rask vannføringsøkning i små og middels store elver.

– Lokale oversvømmelser eller erosjonsskader i bekker og mindre elver kan forekomme, melder NVE.