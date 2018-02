Innenriks

Galt åpnet på Frogner i Oslo i september i fjor. Kjøkkenet er inspirert av eldre nordisk husmannskost.

– Det er mer svensk, svarte Bjørn Svensson da han under tildelingen ble spurt om kokkekunsten er godt forankret i norske mattradisjoner.

– Og norsk. Det er mitt land nå, la han raskt til.

Med tildelingen kan Norge skilte med til sammen seks restauranter i den prestisjetunge restaurantguiden. Maaemo i Oslo beholdt sine tre stjerner, mens Kontrast og Statholdergaarden i Oslo og Re-Naa og Sabi Omakase i Stavanger beholder hver sin ene.

Glad og sjokkert

Den svensk-norske kokken stengte for litt over et år siden sin forrige restaurant, Fauna ved Solli plass, en restaurant som også hadde én stjerne. Også hans tidligere restaurant Oscarsgate hadde én stjerne i guiden.

Selv om Galt på forhånd var nevnt som en mulig ny stjerne-kandidat, var det mange som mente det var for kort tid siden åpningen til at restauranten ville klare å komme på den eksklusive listen. Svensson selv var overrasket.

– Jeg hadde ingen forventninger om dette. Jeg åpnet jo restauranten i september i fjor, og jeg tror dette må være den raskeste stjernen i Norge, sier Svensson til Aftenbladet.

Gjestene i sentrum

Selv om han tar til seg anerkjennelsen, understreker han at han lager mat først og fremst for gjestene – ikke for inspektører i Michelin-guiden.

– Vi kommer til å endre oss og utvikle oss videre. Jeg vil gjerne understreke at dette ikke er noe enmannsshow. Jeg har gode kolleger som har vært minst like delaktige som meg i å oppnå dette, sier Svensson til avisen.

Svensson driver Galt sammen med Kine Jøndal, Pascal Lehmann, Marcus Solefors og Daniel Jung.

Deleier Kine Jøndal sier hun er både glad og sjokkert og at tildelingen kom veldig uventet. Hun hadde ingen anelse om hva som var i gjære.

– Egentlig ikke. Det kom veldig overraskende på oss. Det er litt sjokkerende, sier Jøndal til Dagens Næringsliv.

Stort arbeidspress

Svensson har tidligere fortalt i et intervju med DN at han stengte Fauna fordi arbeidspresset ble for stort og at han stadig hadde en frykt for ikke å lykkes.

Før åpningen av den nye restauranten på Frogner i Oslo i fjor høst, sa han at hensikten var å skape noe annerledes. Det ble reflektert i navnevalget – Galt er kokkeslang for å kose seg med mat og drikke.

Michelin-guiden vektlegger i sin begrunnelse at Svensson og hans medarbeidere har skapt et mer intimt spisested denne gangen.

I begrunnelsen heter det at rettene har et rustikt inntrykk, og at store ferdigheter inngår i komposisjonen.

Nordisk påvirkning

Utdelingen fant sted på rådhuset i København mandag ettermiddag. Michael Ellis, den internasjonale direktøren for Michelin-guiden, framhevet hvordan det nordiske kjøkken har fått en helt annen posisjon i verdenssammenheng på få år.

– For 20 år siden betød ikke det nordiske kjøkken noe. Ingen kjente til det. Men se på den påvirkning det har i dag, sa Ellis. Han viste til hvordan en tradisjon med å bruke enkle råvarer som poteter, beter, pepperrot og sild samt tradisjonelle teknikker som røyking, speking, graving og sylting har bidratt til en matrevolusjon som går langt utover de nordiske landene.

Det er femte gang Michelin-guiden utgir et eget kapittel for de nordiske landene. Til sammen ti nye restauranter fikk stjerner i guiden. For første gang ble en svensk restaurant tildelt tre stjerner.

De to danske restaurantene MeMu i Vejle og Jordnær i Gentofte får hver sin stjerne for første gang. Det gjør også Agrikultur i Stockholm, Aloë i Älvsjö og Sav i Malmö. Grån i Helsingfors og Galt i Oslo fikk også sine første utmerkelser med én stjerne.

Prisutdelingen fant sted i Københavns Rådhus mandag ettermiddag. (NTB)