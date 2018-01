Innenriks

I Møre og Romsdal, Trøndelag, på vestlandet sør for Stad og i fjellet i Sør-Norge er det svært kraftig vind. I Møre og Romsdal og Trøndelag er det varslet at kastevindene i lavlandet kan komme opp i 45 meter i sekundet på utsatte steder.

– Dette er helt på grensen til ekstremvær, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NRK.

Lørdag ble uværet satt under økt overvåking. Mandag formiddag blir det gjort en ny vurdering. Thyness bekrefter at uværet kan bli oppgradert til ekstremvær.

– Ingen tvil om at dette er et skikkelig vinteruvær, og det har fortsatt potensial til å bikke over til ekstremvær, sier hun.

Hustak revet av

Mandag morgen rev vinden taket av en tomannsbolig på Sotra i Hordaland og langs kysten har flere trær blitt veltet eller knekt.

Samtidig er mange ferge- og flyavganger innstilt og en rekke fjelloverganger i Sør-Norge er stengt eller har kolonnekjøring.

– Vinden vil øke på fram til i formiddag, og den vil være på sitt kraftigste fram til kvelden de fleste steder. Finnmark ligger et halvt døgn etter, så der vil toppen komme senere, sier Thyness.

Stengte fjelloverganger

Blant annet er europavei 6 over Dovrefjell og riksvei 13 over Vikafjellet stengt. På europavei 134 over Haukelifjell og riksvei 15 over Strynefjellet er det kolonnekjøring.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet har det siden 18-tiden søndag kveld vært så vanskelige kjøreforhold at det bare er tyngre kjøretøy, de over 7,5 tonn, som får være med i kolonnene.

Mandag er Europavei 16 over Filefjell den eneste fjellovergangen mellom øst og vest som er åpen.

Vanskelige kjøreforhold

Meteorologisk institutt har også sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland og Nord-Norge.

På Østlandet er det snø og stedvis sludd og regn som fører til de vanskelige forholdene. Fra mandag ettermiddag ventes det store mengder snø i Oslo og Akershus. På disse stedene bør det ikke kjøres uten vinterdekk, melder Yr.no.

I Rogaland er det nedbør som fører til vanskelige kjøreforhold og forsinkelser. I Vest-Agder og Rogaland er det er ventet mellom 50 og 70 millimeter nedbør, enkelte steder 100 millimeter, det neste døgnet.

(NTB)