Av Sofie Prestegård og NTB

Høyres stortingsgruppe skal ha et hastemøte tirsdag morgen klokka 9, får VG bekreftet. Også i Venstre og Ap er det møter på Stortinget samme morgen.

NTB får opplyst at Venstre holder hasteinnkalt gruppemøte klokken 9 tirsdag morgen. Arbeiderpartiets stortingsgruppe møtes klokka 8.

Tirsdag klokken 10 skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Alle opposisjonspartiene med unntak av KrF har varslet at de vil stemme for. KrF diskuterer saken i et landsstyremøte på Stortinget mandag ettermiddag. Klokken 15 hadde Frp gruppemøte der også statsrådene deltok. Dette møtet ble avsluttet etter kort tid. Justisminister Sylvi Listhaug deltok ikke på møtet.

Statsminister Erna Solberg svarte mandag ikke på spørsmål om saken.

– Det er slik at jeg kommer til å besvare de spørsmålene i Stortinget i morgen, og jeg har ikke tenkt å prosedere disse sakene i mediene, sa hun mandag.

Besøkte skole

KrF-leder Knut Arild Hareide sa under åpningstalen til KrFs landsstyremøte på Stortinget mandag at Solberg setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål.

– Jeg har ikke noen kommentar til det. I forrige uke ga regjeringen en uforbeholden unnskyldning. Jeg gjorde det, Jan Tore (Sanner) gjorde det fra Stortingets talerstol, Sylvi (Listhaug) ga også en uforbeholden unnskyldning i Stortinget, men som vedtok kritikken, sier Erna Solberg til NTB.

Mens KrF diskuterer om de har tillit til hennes justisminister, var Solberg selv på besøk på Løkeberg skole i Bærum mandag. Der besøkte hun elever med Downs syndrom i forkant av den internasjonale Downs-dagen onsdag.

Solberg vil ikke svare på antydningen om at partiet opplever at Solberg selv har lagt et betydelig press på KrF.

– Det er slik at jeg kommer til å besvare de spørsmålene i Stortinget i morgen, og jeg har ikke tenkt å prosedere disse sakene i mediene, sier hun.

På spørsmål om hun blir provosert av forslag om at Sylvi Listhaug eventuelt kan bytte departement, viser hun også til det som skjer i Stortinget tirsdag.

– Jeg har ingen kommentarer til dette. Dere får vente til i morgen, og det er det svaret dere kommer til å få.

