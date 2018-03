Oppvask på Stortinget om Innovasjon Norge-bråk

Innenriks

Søndag kveld ble det kjent at Per Otto Dyb trekker seg som styreleder i Innovasjon Norge med umiddelbar virkning. Ifølge Aftenposten som først omtalte saken, skjer dette fordi han mener styret er overkjørt av næringsministeren i en prosess der Anita Krohn Traaseths stilling som administrerende direktør skal være eneste tema.

Nå vil opposisjonen på Stortinget vite om næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har brutt sentrale prinsipper for statlig eierskapsstyring i sin dialog med den nå avgåtte styrelederen.

Får kritikk

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) sier til Aftenposten at det framstår som åpenbart at Isaksen har brutt disse prinsippene. Samme budskap kommer fra Aps Terje Aasland.

– Dersom Aftenpostens fremstilling er riktig, har næringsministeren gjort seg skyldig i brudd på gode prinsipper for eierstyring, sier han.

Aasland sendte mandag tre skriftlige spørsmål til næringsministeren. Blant annet vil han vite om departementet på noe tidspunkt har gitt uttrykk for at en prosess knyttet til selskapets toppsjef skulle stanses.

– Dersom det blir klart at ministeren har grepet inn i denne prosessen på en utilbørlig måte, bør det få konsekvenser for Røe Isaksen, sier Aasland.

Avviser anklager

På telefon fra statsbesøk i Argentina avviser næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han har brutt statens prinsipper for eierstyring.

– Jeg har opptrådt i tråd med prinsippene om god eierstyring, men skal selvfølgelig svare på alle spørsmål fra Stortinget så raskt og grundig som jeg kan. Det er selvfølgelig styret som er ansvarlig for å ansette administrerende direktør i Innovasjon Norge, sier han til NTB.

Ifølge Røe Isaksen er det sentrale for hans del at styret håndterer sitt forhold til administrerende direktør ryddig.

– For to uker siden fikk styreleder beskjed om at han ikke ville bli renominert av valgkomiteen. Det bør unngås at en avtroppende styreleder setter i gang en prosess om administrerende direktør på tampen av sin periode. Dette spørsmålet hører naturlig til det nye styret i selskapet, sier næringsministeren.

– Det kan dessuten være krevende om styreleder og administrerende direktør i selskapet går av samtidig, fortsetter Røe Isaksen.

Vil fortsette

Aftenposten skriver at flere av styremedlemmene i Innovasjon Norge er kritiske til Anita Krohn Traaseths lederstil, men næringsministeren vil ikke svare konkret om han var kjent med dette. Han har imidlertid bekreftet at han var kjent med at styreleder «arbeidet med ansettelsesforholdet til daglig leder», som han uttrykker det.

– Styreleder ba om et møte med meg, der han fremmet sine synspunkter. Jeg er også orientert om tidligere møter som han har hatt med min forgjenger, sier han.

– Styret har tillit til administrerende direktør så lenge ikke noe annet er behandlet i styret, sier konstituert styreleder Jørand Ødegård Lunde til E24.

Anita Krohn Traaseth er selv på jobbreise til New York. I en epost til Aftenposten skrev hun søndag at styret ikke har tatt opp med henne at hennes stilling angivelig har vært til vurdering.

– Jeg er ikke gjort kjent med denne misnøyen og anser det som svært alvorlige påstander, skriver hun.

På spørsmål om hun ønsker å fortsette som daglig leder, svarer hun som følger:

– Jeg har ingen planer om ikke å fortsette som daglig leder.

(NTB)