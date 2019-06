For dem som ikke er så bedagelig anlagt, og som fortsatt har litt virkelyst i vårsola, strekker Winkelman seg litt.

– Folk kan også ta et aktivt valg om å la være å vaske bilen like ofte som før, sier han.

– Eller velge å oppsøke et godkjent bilvaskeanlegg, fortsetter Winkelman, som i kraft av å lede Virke KBS (kiosk, bensin, servicehandel), også representerer bensinforhandlere med slike anlegg.

– Hvorfor vil du at færre skal vaske bilen sin selv? Er det for å skaffe Virke-medlemmer flere kunder?

– Vi ønsker å vekke bevisstheten om at kommunene bør gjøre mer for å unngå risiko for lokal forurensning, svarer Winkelman.

10.000 kroner i bot

Også i andre land, blant annet Sverige, er de negative til selvvask av biler. På nettsidene til Jönköping kommune, får vi forklaringen på hva som er grunnen til det:

– Vaskevannet inneholder blant annet dekkpartikler, olje- og drivstoffrester, veirester, giftige tungmetaller og tensider.

Når dette vannet renner ned i sluk og andre avløp, kan det ende opp med å forurense og skade både dyr, planter og drikkevannet, advarer kommunen.

I Jönköping risikerer derfor de som fortsetter å vaske bilen sin hjemme eller i gata, til tross for anmodninger fra kommunen om å slutte med det, bøter på inntil 10.000 kroner.

Selvvask av biler har også vært tema i Riksdagen flere ganger, og i mars 2017 fastslo daværende miljøminister Karolina Skog (MP), at kommunene kan forby bilvask på gaten.

Her til lands har Miljødirektoratet tidligere frarådet folk fra å vaske bilen hjemme, men ellers har det vært liten oppmerksomhet rundt temaet. Det kan forklare hvorfor det fortsatt er så mange som 34 prosent av dem som eier en bil, som vasker den selv, ifølge en befolkningsundersøkelse gjennomført av Yougov for Virke KBS.

– Hvor ofte vasker folk bilen?

– Basert på tall fra bilvaskbransjen, vaskes hvert kjøretøy i snitt åtte ganger hvert år, når man velger bilvask fra bensinstasjonen, svarer Winkelman.

Det tilsier cirka 22 millioner bilvask hvert eneste år, ettersom det er om lag 2,8 personbiler i Norge. I realiteten er antallet vask trolig lavere, tror Winkelman.

– Vi har i vår beregning lagt til grunn et mer forsiktig anslag over hvor ofte folk vasker bilen selv, fire ganger hvert år, eller én gang per kvartal, opplyser han.

Beregningen han sikter til handler om hvor store utslipp selvvaskingen av biler kan medføre bare i Oslo, selv om situasjonen der er bedre enn de fleste andre steder i landet.

– 79.000 liter

– Tallene for Oslo forteller oss at 22 prosent av dem som eier bil i hovedstaden, oppgir at de vasker bilen selv. Muligheten til å vaske bil selv i Oslo er mer begrenset enn andre steder, og i tillegg er gjennomsnittlig inntekt i befolkningen høyere. Dette tror vi forklarer forskjellene mellom Oslo og resten av landet, sier Winkelman.

Like fullt tilsier regnestykket til Virke KBS at selvvaskingen i Oslo medfører årlige utslipp av 79.000 liter kjemikalier og tungmetaller.

Utgangspunktet for denne sluttsummen er utslipp av i gjennomsnitt 0,3 liter kjemikalier og 350 milligram slam som inneholder «blant annet sink, kadium, bly og kobber», per bilvask.

– Kjemikaliene som anvendes er vaskemidler anskaffet hos forretninger som formidler utstyr og rekvisita til folk. Slammet stammer fra lakk, mekaniske deler og ikke minst støv og skitt som fester seg på kjøretøyet fra veibanen. Ofte kan det være vanskelig å fjerne, og da brukes kjemikalier som white spirit og annen avfetting, opplyser Winkelman.

– Filtrerer og samler opp

– Hvorfor er det bedre å bruke et godkjent bilvaskeanlegg?

– Alle bilvaskeanlegg har etter forurensningsforskriftens bestemmelser montert sandfang og oljeutskiller som gjør at vannet filtreres og de farlige stoffene samles opp. Anlegget må tømmes minimum hvert år og avfallet skal da hentes av godkjent renovatør for deponering på godkjent sted. I tillegg foreligger det krav om jevnlig prøvetaking av avløpsvannet for å etterse at man holder seg under bestemte, strenge krav til utslipp, svarer Winkelman.

Han mener at Oslo, som europeisk miljøhovedstad i år, burde ha informert om miljøfarene ved selvvask av bil, på sine nettsider.

– Kommunen har ikke gjort noe for å spre informasjon om utfordringene knyttet til hjemmevask av bil, konstaterer Winkelman.

– Bør ikke alle kommuner gjøre dette?

– Absolutt, og vi utfordrer gjerne alle norske kommuner til å iverksette tiltak.

Dagsavisen har gitt byrådet i Oslo anledning til å kommentere kritikken.

