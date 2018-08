– Oppsiktsvekkende av Fagforbundet

Innenriks

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at lederen av Fagforbundet i Oslo mener at man skal si opp kontrakter med Aleris basert på hva medlemmene sier. Det ligger i sakens natur at disse sakene må gå sin gang rettssystemet. Det er nødvendig at begge parter blir hørt i slike saker, sier James Stove Lorentzen, leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

På onsdag uttalte Roger Dehlin, leder av Fagforbundet i Oslo, at det er på høy tid at Oslo kommune opphever kontraktene med det private helseforetaket Aleris. Fagforbundet har anmeldt Aleris til Økokrim for mulig arbeidsmiljøkriminalitet. I tillegg har en rekke medlemmer gått til søksmål mot selskapet. De var engasjert som omsorgskonsulenter, men mener at de reelt sett har vært fast ansatte. Saksøkerne krever å få etterbetalt for overtid, feriepenger og pensjon.

På spørsmål om ikke kommunen bør avvente å si opp kontrakter til retten har sagt sitt, uttalte Dehlin:

– Vi stoler på det våre medlemmer har sagt og mener vi kan bevise at det har vært for dårlig bemanning. Det er på høy tid at kommunen rydder opp.

– Kollektiv avstraffelse

Stove Lorentzen mener det uansett vil være feil å si opp alle kontrakter med en så stor aktør som Aleris.

– Aleris driver en rekke virksomheter. Vi må forholde oss til den enheten som eventuelt har begått lovbrudd. Vi driver ikke med kollektiv avstraffelse i Norge, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttalte til Klassekampen i går at kommunen vil granske Aleris-kontraktene. Det synes Stove Lorentzen er greit.

– Jeg vil understreke at det er bra at kommunen går gjennom sine kontrakter med sine leverandører. Finner man kontraktsbrudd, så må det selvfølgelig få konsekvenser, men det må være en skikkelig prosess.

Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo, mener kommunen umiddelbart bør si opp kontraktene med Aleris. Foto: Mimsy Møller

– Gode rutiner

Dehlin i Fagforbundet uttalte til Dagsavisen at kommunens kontrollrutiner er altfor dårlige innenfor helse- og omsorgssektoren. Helt feil, mener Stove Lorentzen.

– Vi har jevnlig kontraktsoppfølging med våre leverandører i helse- og omsorgssektoren. Jeg mener vi har veldig gode rutiner.

– Er du like sikker på det etter alt som har kommet fram?

– Det kan godt være at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp alle enheter, men jeg mener vi har gode rutiner. Enkeltsaker kan ikke føre til at vi legger ned en hel næring, sier Stove Lorentzen og legger til:

– Brudd på arbeidsmiljøloven er ikke unikt for de private aktørene. De kommunale virksomhetene har også store problemer med å følge loven. Flere saker i landet viser dette. Det viktige er at vi har gode kontrollsystemer både for private og kommunale virksomheter.

Aleris-saken

* Fagforbundet har anmeldt det private helseforetaket Aleris til Økokrim for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold.

* 26 personer, som har jobbet som omsorgskonsulenter i Aleris, har saksøkt selskapet.

* Saksøkerne mener de reelt sett har vært fast ansatte og ikke oppdragstakere. De krever etterbetaling av overtid, feriepenger og pensjon. For flere av dem er det snakk om krav på over en million kroner.

* Lørdag skrev Klassekampen at selskapet sier opp konsulentene som har gått til sak mot Aleris.