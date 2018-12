Av Katharina Dale Håkonsen/Fri Fagbevegelse

I Bredtveit fengsel soner psykisk syke kvinner som konstant prøver å ta sitt eget liv. Ansatte og ledelsen mener at kvinnene ikke hører hjemme i fengsel og etterlyser et anstendig tilbud til psykisk syke kvinnelige innsatte.

Også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser behovet for et bedre tilbud, men vil likevel ikke bevilge de pengene som trengs for å etablere en fellesskapsavdeling for kvinnelige fanger.

– Vi skal ta lærdom av den forsterkede fellesskapsavdeling i Ila fengsel. Her gjør vi noe helt nytt. Hvis dette fungerer slik vi håper, skal man ikke se bort fra at dette er noe vi bør vurdere å etablere i flere fengsler i framtiden, uttalte Wara til NFF-magasinet i en artikkel om soningsforholdene for kvinnelige innsatte.

SV mener Wara viser lite handlekraft

SV-politiker Petter Eide mener at det ikke er noen grunn til å vente på erfaringer. Stortingspolitikeren er skuffet over Wara.

– Det er et defensivt svar fra Wara. Han har all informasjon han trenger for å bevilge penger til et bedre tilbud til psykisk syke kvinner, sier Eide.

SV leverte et dokument 8-forslag i april med seks tiltak for å gi kvinner bak murene som har alvorlige sinnslidelser, en bedre hverdag.

– Om Stortinget går inn for forslaget vårt, kan vi få en rask slutt på de kritikkverdige soningsforholdene, sier Eide.

Ifølge Eide er det i gjennomsnitt 20–30 innsatte til enhver tid som er så syke at de ikke burde vært i fengsel. Sivilombudsmannen, FNs menneskerettighetskomite og Eurorådets torturkomite er også kritiske til soningsforholdene.

– Dette må umiddelbart ta slutt. Disse innsatte har ingenting å gjøre i fengsel, sier SV-politikeren.

Ap: Kvinner blir nedprioritert

Justiskomiteen har behandlet forslaget fra SV. Stortingspolitiker Maria Aasen-Svensrud (Ap) er enig med SV, syke kvinner bak murene må få et bedre tilbud.

– Det er opplagt at kvinner til stadighet blir nedprioritert i kriminalomsorgen, sier Aasen-Svensrud.

Arbeiderpartiet går inn for ett av de seks forslagene som SV har fremmet for justispolitikerne:

«Stortinget ber regjeringen lage en opptrappingsplan for å styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien, og styrke behandlingstilbudet i fengslene.»

Arbeiderpartiet avviser de andre forslagene fra SV og ber heller regjeringa lage en handlingsplan for kriminalomsorgen for å sikre en helsemessig forsvarlig behandling av alvorlig psykisk syke straffedømte og unngå isolasjon.

– Haster det med å med å få på plass en forsterket fellesskapsavdeling?

– Ja, det gjør det. Det er opplagt at kvinner til stadighet er og blir nedprioritert i kriminalomsorgen. Det er fint at regjeringa bygget ut på Ila, men utbyggingen kommer ikke til å dekke det reelle behovet, sier Ap-politikeren.

SV-politiker Petter Eide er likevel skuffet over manglende støtte fra Ap. I midten av januar skal helsekomiteen på Stortinget behandle dokument 8-forslaget fra SV.

– Jeg frykter at ingenting vil skje, at Stortinget er paralysert. Vi vet nok i denne saken og trenger verken handlingsplaner eller mer utredning. Vi kan ikke utsette håndteringa av disse forferdelige forholdene lenger. Jeg synes de innsatte soner under så grusomme forhold at flertallet burde stemt for forslaget vårt, sier Eide.

Ombudet etterlyser egen avdeling for kvinner

Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm etterlyser også bedre soningsforhold for kvinner.

– Det haster å få på plass et egnet tilbud for de alvorlig psykisk syke kvinnelig innsatte, sier Bjurstrøm.

Hun mener det er helt nødvendig å bevilge 18 millioner kroner til forsterket avdeling for de alvorligst psykisk syke og farlige mannlige innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, men etterlyser bedre soningsforhold for kvinner. Ombudet er skuffet over Waras passive holdning.

– De aktuelle utfordringene er av en slik karakter at det ikke er tid til å vente for å ta lærdom av det tilbudet mannlige innsatte nå får på Ila. Nå vet vi nok til at det er på tide å bevilge penger til et egnet sted for psykisk syke innsatte – av alle og uavhengig av kjønn, sier Bjurstrøm.

