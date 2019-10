Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde for situasjonen for den terrorsiktede tobarnsmoren og andre nordmenn i al-Hol-leiren i et lukket møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) i Stortinget fredag morgen. Hun orienterte også om Tyrkias militære offensiv i Nord-Syria, får NTB opplyst.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener myndighetene «i den grad det er mulig» må hjelpe sårbare barn hjem.

– Det er avgjørende å sikre at voksne som kan ha deltatt i terrororganisasjoner, blir holdt ansvarlig. Vi har sett at PST har satt i gang arbeid når det gjelder flere av disse. Vi har lovgiving som gjør at vi kan holde dem ansvarlig i norske domstoler. Med det som utgangspunkt, mener Ap at dersom det er nødvendig for å få sårbare barn hjem, må også mor komme hjem, sier Støre.

– Vi kommer ikke til å kommentere eventuell utvikling i hva Norge gjør. Det er av hensyn til sikkerheten, sier Søreide til NTB.

Stemte nei til å hente syk fireåring

Ap stemte så sent som forrige fredag ned et forslag fra MDG som ville pålegge regjeringen å hente en alvorlig syk norsk fireåring, hans to år gamle søster og mor til Norge. Det er likevel klart at store deler av opposisjonen nå ønsker å få barna til landet og eventuelt stille mødrene for retten her. Også i regjeringspartiene KrF og Venstre er det ønske om dette.

På spørsmål om det betyr at det er et bredt politisk ønske i Norge om å få barna hjem, svarer Søreide:

– Jeg forholder meg til det Stortinget voterte over forrige fredag, og opplever for øvrig å ha god dialog med Stortinget.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun forholder seg til det Stortinget voterte over forrige fredag, og opplever for øvrig å ha god dialog med Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

PST siktet nylig en moren til den syke gutten for å ha vært tilknyttet terrororganisasjonen IS. Kvinnen. Hun har nå gjennom sin advokat begjært seg utlevert til Norge og pågrepet, i håp om å få barna ut.

Det er kurdisk milits som vokter de internerte i al-Hol og andre leirer der folk fra IS-kalifatet holdes. Men Søreide mener det er for tidlig å si hvordan sikkerhetssituasjonen til barna og de andre norske i al-Hol-leiren påvirkes av Tyrkias angrep på kurderne.

– Vi har hele tiden uttrykt vår sterke bekymring for barna, understreker hun.

Påtalemyndigheten avgjør

Både MDG og Rødt mener det haster det med å få de norske hjem etter at Tyrkia onsdag gikk til angrep på kurderne i Nord-Syria. Kurdiske myndigheter har varslet at de kan måtte senke vaktholdet i leirene og fengslene, noe som øker faren for at folk med IS-tilknytning slipper fri og bidrar til mer vold i området.

MDGs Une Aina Bastholm mener ser likevel positive signaler fra regjeringen, siden justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt at saken ligger i hendene på påtalemyndigheten.

– Det er sunt. Det vi trenger i denne saken, er at det er rettsstatens prinsipper, humanitærrett og barns rettigheter og Norges forpliktelser overfor sine borgere som står i sentrum. Ikke politiske uenigheter om hvilke signaler de kan sende innvandringspolitisk. Det er dypt inngripende i rettssikkerheten til de voksne og barnas beste, sier hun til NTB.

– Denne saken ikke er ferdig før Norge har gjort det vi kan for å redde barna, tilføyer hun.

Hun varsler at hun vil sende skriftlige spørsmål om saken til Søreide og håper dermed på mer åpenhet om situasjonen.

Tilbakeholden Navarsete

Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete er på sin side knapp i kommentarene etter det lukkede møtet. Hun påpeker at Norge har plikt til å ta imot norske borgere, men mener de som har vært tilknyttet IS, bør stilles for et internasjonalt tribunal.

På spørsmål om regjeringen bør foreta seg mer for å få norske kvinner og barn hjem, svarer hun slik:

– Situasjonen er så kompleks og farlig at nå må regjeringen få arbeidsro.

SV og Rødt er også opptatt av å få barna hjem og stille mødrene for retten.