Ønsker T-bane til Fornebu innen 2027

Torsdag la byrådet i Oslo fram sak om å bygge Fornebubanen, det vil si ny T-bane mellom Majorstuen og Fornebu.

- Dette er en stor dag for osloregionen, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Det er over 20 år siden flyplassen på Fornebu ble stengt, og det er på høy tid å få på plass et ordentlig kollektivtilbud.

16,2 milliarder

Strekningen på 8,3 kilometer vil etter planen koste 16,2 milliarder kroner, og stå ferdig i 2027. Halvparten skal betales av Oslo og Akershus sammen, i form av bompenger og grunneierbidrag, mens staten bidrar med 7,9 milliarder, slik det er skissert i bymiljøavtalen.

- Dette er det største løftet i kollektivtrafikken siden T-banen ble bygget etter krigen, med nytt signalanlegg på T-banen, nye trikker, ny T-banetunnel i Oslo sentrum og Fornebubanen, sier Arild Hermstad i MDG.

Staten dekker halve

Byrådet innstilling er nå gått til bystyret, som må bestemme om de går for styringsrammen for prosjektet på 16,2 milliarder kroner.

- Fra byrådets side har vi jobbet hardt for å kunne starte bygging til neste år. Jeg forventer derfor at regjeringen står bak avtalen vi signerte i 2017, og bekrefter at staten dekker halvparten av kostnadene, sier Hermstad.

Tolv minutter

Ifølge saksdokumentene fra Byrådet i Oslo vil det bil seks nye stasjoner mellom Majorstuen og Fornebu, med en reisetid på tolv minutter. Det blir overgang til tog på Lysaker og Skøyen.

Det forventes 70.000 reisende daglig, eller 25 millioner i året. Til sammenligning har Vy rundt 70 millioner reiser i året.

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo og Akershus. Tilsvarende sak fremmes også for Akershus fylkesting før sommeren. Byggherre blir Oslo kommune.

Alt dette altså om bystyret går med på byrådets innstilling.