Omstridt norsk filosof utestengt fra Facebook

Innenriks

Monsen publiserte 3. september et Facebook-innlegg med lenke til artikkelen, skriver Dagen. Fire dager senere ble hun utestengt.

Artikkelen hun lenket til tar opp spørsmål rundt ekteskapet og KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevolds vielse av et lesbisk par. Det er tredje gangen hun har fått karantene fra det sosiale mediet.

– Jeg har blitt utestengt to ganger før. Da har jeg fått melding om at et innlegg har blitt fjernet, men ikke hvorfor det har blitt fjernet, sier Monsen til Dagen.

Forfatteren og filosofen mener det er problematisk at man kan klage inn andre og få dem utestengt fra Facebook, uten selv å stå fram med navn. På den måten mener hun man kan kneble meningsmotstandere.

– Nei, jeg har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor jeg er utestengt. Jeg vet heller ikke hvem som har klaget meg inn, sier hun.

Monsen ble i 2009 tildelt Fritt Ords pris for «hennes gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt». Hun har vært en motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov og assistert befruktning.

(NTB)