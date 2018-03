Omkamp om sukkeravgiften i Høyre

Innenriks

Av Stian Fyen, ANB

Da statsbudsjettet ble klart en sen nattetime før jul i 2016, ble det klart at det skulle bli dyrere å spise og drikke usunt i Norge. Nærmest over natta økte avgiftene på sukker med 83 prosent, og avgiftene på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent.

Reaksjonene har vært kraftige fra bransjen, som mener den økte avgiften fører til tap av norske arbeidsplasser og økt grensehandel. Nå kommer også reaksjonene internt i regjeringspartiet Høyre.

Dårlig treffsikkerhet

Helgen etter påske samles Høyre til landsmøte på Gardermoen. Der skal de behandle et forslag fra Sogn og Fjordane Høyre om å reversere sukkeravgiften.

– Vi går ikke ut mot en avgift på sukker som sådan, men treffsikkerheten er for dårlig. det sier fylkesleder i Sogn og Fjordane Høyre, Vidar Grønnevik, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han mener sukkeravgiften rammer skjevt, truer norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping og fører til grensehandel.

Eksempelet partilaget drar fram er Lerum i Sogndal, som lager saft. Lerum har redusert det gjennomsnittlige sukkerinnholdet i drikkeklar saft med over 30 prosent de siste årene, men blir likevel truffet like hardt av avgiften som brus med langt høyere sukkerinnhold.

– Avgiftsøkningen på saft førte til at Lerum fikk en kostnadsøkning på 16 millioner fra 2017 til 2018. Produktene har blitt dyrere i butikk med fare for redusert omsetning, som igjen vil gå utover arbeidsplasser, skriver partilaget i sitt forslag.

Økt grensehandel

Mange har også argumentert for at den økte sukkeravgiften vil føre til økt grensehandel. Allerede før avgiften ble innført økte svenskehandelen kraftig, viser nye tall fra SSB. Tallene viser at nordmenn handlet for 1.259 millioner kroner mer i utlandet i 2017 enn året før. Antall dagsturer gikk opp 12 prosent, fra 7,7 til 8,6 millioner.

– Når vi ser effektene dette har på grensehandelen, tar det litt av. Det er ikke spesielt heldig, sier Grønnevik.

Leder i finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, sier han ikke syntes det overhodet er rart at partilag i Høyre ønsker å få bukt med dagens sukkeravgift.

– Dette er en avgift Høyre og Frp ikke hadde i sine forslag til statsbudsjett, men den kom som et resultat av budsjettforhandlingene med Venstre og KrF. Men vi står for at vi har vedtatt det budsjettet. Vi fikk fjernet maskinskatten og redusert skattetrykket, selv om KrF ønsket å øke det med 8 milliarder. Summen av budsjettet er god, men jeg forstår at fylket til Lerum saftproduksjon er kritiske til avgiften. Det er helt legitimt, sier Asheim.

Smartere innretning

Han sier det vil bli en krevende situasjon dersom både Høyre og Frp i løpet av våren vedtar at de er mot avgiften.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kan ta de pengene ut igjen av et vedtatt budsjett uten inndekning. Vi må i stedet finne en smartere innretning på avgiften. Når vi først skal ha en avgift på sukker, noe jeg ikke mener er så dumt, bør vi sørge for at den faktisk treffer sukkerholdige varer. Jeg har sagt at jeg mener finansdepartementet nå må komme tilbake til Stortinget med en smartere innretning på sukkeravgiften, uttaler Asheim. (ANB)