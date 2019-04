Av May Berg, FriFagbevegelse

I Borgarting lagmannsrett onsdag startet ankesaken til de 61 renholderne som kjemper for pensjonen sin etter at de ble overført fra Forsvarsbygg til ISS i 2016. Inger Synnøve Bratt er på tilhørerbenken, akkurat som hun var i tingretten for to år siden.

Renholderne har saksøkt ISS for å beholde sine gamle rettigheter fra den gang de var ansatt i Forsvarsbygg. Det dreier seg om oppsigelsestid, offentlig AFP og særalderspensjon.

Flere rettssaker

Da ISS vant anbudet og tok over renholdet i Forsvaret i 2016, ble samtlige renholdere fra Forsvarsbygg overført til ISS, med mindre de reserverte seg. En gruppe ansatte valgte å takke nei til ISS og krevde å få beholde jobben i Forsvarsbygg.

Etter to runder i rettssystemet, sto jubelen i taket da det i november i fjor ble klart at de ni kvinnene i 60-årsalderen fikk beholde både jobb, pensjon og retten til å gå av med AFP når de blir 62 år.

De 61 renholderne som er med på søksmålet som behandles i lagmannsretten denne uka, godtok at deres arbeidsforhold ble overført fra Forsvarsbygg til ISS gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse. Tvisten dreier seg i deres tilfelle om konsekvensene av virksomhetsoverdragelsen og hvilke rettigheter renholderne har rett til å ta med seg over i det nye arbeidsforholdet. Det vil si rekkevidden av bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Kostet henne dyrt

På tilhørerbenken i lagmannsretten sitter Inger Synnøve Bratt. Hun jobber som renholder ved Hovedarsenalet på Lillehammer. Der har hun vært ansatt siden 1999, med Forsvarsbygg som arbeidsgiver inntil for tre år siden.

For hennes del fikk overføringen til ISS svært store konsekvenser. Hun mistet retten til AFP og var for gammel til å rekke å opptjene rettigheter i den private AFP-ordningen som ISS er tilsluttet. Ifølge NTLs regnestykke, taper hun 1,3 millioner kroner i samlede pensjonsinntekter livet ut på at hun måtte skifte arbeidsgiver.

– Hjertet i halsen

Bratt fyller 62 år i mai. Hun har en kronisk sykdom og er usikker på hvor lenge helsa holder. Men uten rett til privat AFP og med forholdsvis lav opptjening i Folketrygden, kan hun tidligst pensjonere seg som 65-åring. I 2022.

Men vinner hun i lagmannsretten, kan hun gå av med pensjon i år.

– Det blir å sitte med hjertet i halsen i rettssalen og håpe at de tar en beslutning som blir til vår fordel, sier Bratt, som har tatt ut ferie for å følge saken.

– Viktig å snu alle steiner

Forbundssekretær Guro Vadstein, som vitner for renholderne, forklarer hvorfor det er så viktig for NTL å snu alle steiner i denne saken.

– Gjennom historien har mange virksomheter blitt privatisert ut av staten, men takket være politisk vilje til å finne løsninger, har ikke de ansatte kommet så galt ut. Man har i de fleste tilfellene sørget for at de ansatte gikk ut med en lukket pensjonsordning. Men i denne saken, som gjelder de som er nederst på rangstigen, har ingen slike mekanismer fungert. Derfor er det så viktig for oss å gjennomføre denne saken og utforske om de virkelig ikke har noen beskyttelse i lovverket, sier Vadstein.

De tapte i tingretten for to år siden. Renholderne er i dag medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), og NTL og NAF er sammen om dette søksmålet.