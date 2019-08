Mandag skrev FriFagbevegelse at LO i Oslo for første gang inkluderer Miljøpartiet De Grønne i sin anbefaling til medlemmene om hvem de bør stemme.

I år anbefaler LO i Oslo sine medlemmer å stemme enten Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet, eller MDG ved kommunevalget.

– Vi er veldig fornøyde med helheten i politikken som har vært ført av byrådet, i samarbeid med Rødt, sier LO i Oslo-leder Ingunn Gjerstad til FriFagbevegelse.

Det fikk olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til å reagere.

– Oppsiktsvekkende

Han krever nå en avklaring fra LO-sjefen selv om hva Norges største arbeidstakerforeningen mener om MDG.

– Er det så oppsiktsvekkende at LO i Oslo vil at det rødgrønne byrådet gjenvelges?

– Nei, det er ikke det som er det oppsiktsvekkende, men at LO ser på MDG som et naturlig styringsalternativ. Det er spesielt interessant i Oslo, der minst 17.000 er tilknyttet petroleumsindustrien. LO anbefaler altså å stemme på de som har den tydeligste stemmen mot disse arbeidsplassene, sier Freiberg til Dagsavisen.

– Jeg vil gjerne vite hva Hans-Christian Gabrielsen mener om dette. Støtter LO nasjonalt anbefalingen er det et oppsiktsvekkende taktskifte, mener Frp-statsråden.

Det er ingen nye vedtak fra LO sentralt som innebærer en omfavnelse av MDG, men Freiberg vil likevel ha en tydelig avklaring på vegne av de 170.000 som jobber i petroleumsnæringen nasjonalt.

– Et paradoks

– LO i Oslo er ikke uten betydning i den nasjonale debatten. Og når 17.000 i Oslo har jobber tilknyttet petroleumsindustrien, så er det et paradoks at LO anbefaler å stemme på MDG, som er så tydelig som de er i oljepolitikken, legger Frp-statsråden til.

– Frp samarbeider med Ap i Sandnes. Det betyr vel ikke at Frp nasjonalt ønsker å samarbeide med Jonas Gahr Støre?

– Nei, men Ap har tross alt en oljepolitikk som er noenlunde på linje med oss. Derfor er det en himmelvid forskjell på det og en LO-omfavnelse av MDG. Sandnes kommune ønsker petroleumsnæringen velkommen i byen. Jeg har ikke registrert samme entusiasme fra MDG i Oslo, tvert imot, sier Freiberg.

– Grønn populisme

Det er helt klart ulike meninger om MDG internt i LO. På andre siden av fjellet sitter Roar Abrahamsen, og leder Fellesforbundets største avdeling. Han vil ikke anbefale noen å stemme MDG.

– Jeg går for det gode tradisjonelle rødgrønne samarbeidet: Sp, SV og Ap, sier Abrahamsen.

Han begrunner det med at han representerer en fagforening hvor mange er tilknyttet industrien.

– Hva som går gjennom hodene til de LO i Oslo kan ikke jeg svare for, men jeg opplever ikke at Miljøpartiet De Grønne er et spesielt industrivennlig parti. De er mest opptatt av å kommunisere populisme om det grønne skifte. Hva det grønne skiftet innebærer for industrien kan de ikke svare på, sier fagforeningstoppen.

Det har foreløpig ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til denne saken.