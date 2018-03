Oljefondet tapte 2.9 milliarder på Facebook

Innenriks

Oljefondet, som eier 0,71 prosent av Facebook, har blitt rammet hardt av Facebook-skandalen og har i løpet av de tre siste dagene tapt 2,9 milliarder kroner.

I helgen ble det avslørt at om at Facebook delte brukerdata fra 50 millioner personer til det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica (CA). Selskapet skal senere ha brukt dataene til å hjelpe Donald Trump til å bli valgt som president i USA.

Skandaleavsløringene har ført til at Facebook har rast 10 prosent på børsen i løpet av få dager.

Dette rammer også Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, som eier 0,71 prosent av Facebook.

I løpet av de tre siste dagene har oljefondets aksjepost blitt redusert fra 29,4 milliarder kroner til 26,5 milliarder kroner.

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i oljefondet ønsker ikke å kommentere investeringen.

– Vi er en langsiktig aksjonær, men vi kommenterer ikke enkeltinvesteringer, sier Sevang til Nettavisen.

Les også: Omstridt sjef suspendert i Facebook-skandale

Svartelistet av Nordea

Tirsdag kveld kunngjorde den europeiske storbanken Nordeas avdeling for bærekraftig investeringer at de stopper investeringer i Facebook og setter aksjen på sin svarteliste. «På grunn av avsløringene og kaoset som har gitt selskapet stor motbør i offentligheten, sammen med den overhengende risikoen for sterkere regulering av denne plattformen fra EUs justiskommisjon, har vi valgt å sette Facebook-aksjen i karentene», skrev selskapets sjef for bærekraftige investeringer Sasja Beslik på Twitter.

NRK melder at Høyre var i kontakt med omstridte Cambridge Analytica i januar 2017. Høyre takket nei til å bruke selskapets tjenester i valgkampen, fordi de mente at selskapets metoder var over grensen for personvern.

(NTB/Dagsavisen)