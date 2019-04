Ap Alexander Vestrum

Rammen gjelder investeringer i infrastruktur for fornybar energi utenom børs. Dette omfatter ifølge Norges Bank ulike typer fysiske anlegg som brukes til produksjon, overføring, distribusjon og lagring av fornybare energikilder.

Fornybar energi er et område i sterk vekst, poengterer regjeringen i en pressemelding om stortingsmeldingen om fondsmeldingen fredag.

Interessant for investorer

En stor del av investeringsmulighetene innen fornybar energi er i det unoterte markedet, særlig i infrastrukturprosjekter. Forventninger om betydelige investeringer i tiden fremover gjør dette markedet interessant for institusjonelle investorer som Statens pensjonsfond utland – oljefondet, heter det videre.

– Regjeringen åpner for at Statens pensjonsfond utland kan investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor de særskilte miljørelaterte mandatene. Det skal stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet som for øvrige investeringer, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Den øvre rammen for disse investeringene dobles, fra 60 til 120 milliarder kroner. Det legges opp til en særskilt øvre grense for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi på 2 prosent av fondet.

– Dette er investeringsstrategi, ikke klimapolitikk, understreker finansministeren.

Grønn energi

– Dette er en viktig dag, kommenterer generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond.

– Endelig har regjeringen lyttet til oss og lar oljefondet investere i prosjekter som kan forsyne verden med grønn fornybar energi. Det har vi i WWF jobbet for i mange år, fortsetter han.

Solhjell etterlyser imidlertid at Stortinget øker rammene for slike investeringer ytterligere.

Daglig leder Marius Holm i Zero er også positiv.

– Regjeringens beslutning tidligere i vår om å ta ut oppstrøms oljeselskaper gir kun et lite bidrag til å redusere oljefondets klimarisiko. En åpning for større investeringer i fornybar energi er et langt viktigere bidrag. Derfor bør mandatet også økes utover rammen regjeringen nå har lagt opp til, sier Holm.

– På høy tid

– Dette er gode nyheter, og på høy tid, kommenterer Martin Norman, leder for bærekraftig finans i Greenpeace.

Han peker på at Norges Bank har bedt om dette i ti år. Det understreker også daglig leder Frederic Hauge i Bellona at stiftelsen har bedt om.

– Det viser at det nytter å jobbe systematisk, selv om det selvsagt har tatt litt lengre tid enn vi hadde håpet, sier Hauge.

Gleden deles av leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

– Endelig skal oljefondet få investere i fornybar energi utenfor børs, noe vi har jobbet for lenge! Slike investeringer vil være helt avgjørende for å nå målene vi har blitt enige om i Parisavtalen, sier hun.