Oljefondet deleier i selskapet til styrtet Genova-bro

Innenriks

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, har en eierandel på 1,1 prosent i Atlantia Spa, tilsvarende 2,3 milliarder kroner, opplyser fondet til NTB.

Kommunikasjonsavdelingen skriver i en epost at ulykker der menneskeliv går tapt er tragiske, men at det er for tidlig å si noe om fondet skal trekke seg ut av selskapet etter hendelsen.

– Oljefondet er eier i 19.146 selskaper og har i snitt en eierandel på 2,4 prosent i alle europeiske børsnoterte selskaper, opplyser presseansvarlig Marthe Skaar.

Italias regjering har gått knallhardt ut mot det italienske selskapet Autostrade Per Italia og morselskapet Atlantia etter kollapsen og anklaget eierne for å ha tatt ut profitt istedenfor å investere penger i vedlikehold, noe selskapene har bestridt.

Aksjene til Atlantia falt med over 24 prosent torsdag formiddag etter at infrastrukturgruppen ble suspendert fra børsen i Milano tidligere på dagen.

Minst 39 mennesker omkom da deler av motorveibroen kollapset og personbiler og lastebiler styrtet i bakken tirsdag. Myndighetene fryktet torsdag at så mange som 20 personer fortsatt ligger begravd i ruinene av Morandi-brua i Genova.

(NTB)