Olemic Thommessen tar ikke selvkritikk for byggesprekk

Stortingets president Olemic Thommessen (H), som har det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen, sto onsdag morgen skolerett for de parlamentariske lederne og finanskomiteen på Stortinget.

Der redegjorde han for hvordan regningen for det pågående byggeprosjektet på Stortinget kunne sprekke med enda en halv milliard.

– Jeg er ydmyk på at her er det mye som kunne vært gjort annerledes, sa Thommessen under den påfølgende pressekonferansen.

Vil «grunne over» egen rolle

Han påpekte at prosjektet kom «skjevt ut fra begynnelsen», altså før han ble stortingspresident. Deretter slo han fast at oppfølgingen av prosjektet åpenbart ikke hadde vært god nok. Men forklaringen på hvordan det kunne skje, ligger tilsynelatende utenfor presidentskapet, ifølge stortingspresidenten:

– Vi har ikke fått tilstrekkelig informasjon. Vi har ikke hatt tilstrekkelig kompetanse i dette prosjektet, og vi burde vært orientert på et mye tidligere tidspunkt for å kunne håndtere denne situasjonen bedre.

– Du peker på andre når det gjelder hva som kunne vært gjort annerledes. Kunne du, Thommessen, gjort noe annerledes?

– I ettertid kan man sikkert spørre seg om man kunne fulgt opp tettere, rettet flere spørsmål til administrasjonen. Det kan sikkert være mange ting man skal tenke gjennom på håndteringen av det.

– Så du har ikke fulgt opp tett nok, og du har ikke stilt mange nok spørsmål – er det dét du sier?

– Vel, det er i alle fall et spørsmål man bør.., jeg kan.., bør grunne over, svarte Thommessen på Dagsavisens spørsmål.

– Peker hele tida på andre

SV-leder Audun Lysbakken var klar på Thommessen må gå av.

– Det vi ser tydelig, er en skandale ute av kontroll, til tross for de veldig klare signalene fra Stortinget i fjor om behovet for endring og behovet for kontroll. Så har ikke presidentskapet maktet å sikre seg kontroll, sa Lysbakken til Dagsavisen, og fortsatte:

– Det betyr at jeg for det første frykter at kontrollen framover heller ikke er god nok. Og for det andre så reagerer jeg på at presidenten hele tida peker på andre. Jeg tviler ikke på at han har fått for dårlig informasjon. Men dette er likevel ikke et spørsmål om personlig skyld, det er et spørsmål om politisk ansvar. Og det er ingen tvil om hvor det politiske ansvaret ligger, det ligger hos presidenten. Jeg mener derfor at presidenten bør gå av.

Ap-leder Jonas Gahr Støre viste også til at Stortinget før sommeren i fjor var tydelige på behovet for tettere oppfølging og kontroll.

– Vi må inn i om dette ble fulgt godt nok opp utover høsten, sa Støre.

Han stilte spørsmål ved om Thommessen har vært pågående nok til å få den informasjonen som er nødvendig.

– Her er det mange hull, mener jeg, i den forklaringen vi har fått. Vi har bedt om en åpen redegjørelsen i salen slik at offentligheten kan følge den.

