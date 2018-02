Innenriks

– Vi er helt utslitt, utbrøt Madureira da Dagsavisen snakket med ham lørdag kveld.

Han jobbet da på spreng sammen med svogeren Vegard Nordby for å få ferdig igloen til dagens herrestafett.

– Vi har brukt flere hundre timer – altfor mye tid, men det er verdt det.

Tettere på OL

Canadieren bor på Jessheim. Han har norsk kjæreste og flyttet til Norge i oktober. Igloen står i hagen til svigerforeldrene på Åsgreina i Nannestad.

Inne i igloen er det benker, storskjerm og ildsted. I dag var familie og venner samlet i igloen under herrestafetten.

– Det var fantastisk! Når du er omgitt av snø blir det en helt annen atmosfære – det blir mer intenst og du føler at du er tettere på OL, sier Madureira.

Vil sette verdensrekord

Det er ikke første gang Madureira bygger iglo. Under OL i Sotsji for fire år siden gjorde han det samme i hjembyen Kitchener i Canada. Da bygget han den sammen med sin fetter. Igloen fikk mye oppmerksomhet i canadiske medier.

– Flere kamerateam kom for å se hva vi hadde laget. Vi kom på nasjonale TV-sendinger og i lokalavisene.

Han forteller at han har lært seg å bygge iglo ved å se på Youtube-videoer. Igloen har en diameter på mellom fem og seks meter, og Madureira tror den er Norges største.

Han forteller at han har et ønske om å bygge verdens største iglo. Verdensrekorden ble satt i Sveits for noen år siden. Igloen hadde en diameter på 12,9 meter og en takhøyde på ti meter.

– Vi har kunnskapen nå, men vi må nok ha noen som kan støtte oss hvis vi skal greie det. For å sette verdensrekord trenger vi masse snø, kran og mye annet utstyr. Men jeg er klar!

Igloen ble innviet under herrestafetten i dag, men det blir flere OL-samlinger.

Selv er han hockeyfrelst og håper det blir drømmefinale mellom Canada og USA.

– Og hva skjer med igloen når OL er over?

– Vi planlegger å leie den ut til folk som vil overnatte i iglo. Det finnes en til i Norge som ligger ute på nett, men vår har bedre fasiliteter, skryter Madureira.