Økningen på 2 prosent, som viser det totale trafikkvolumet, er hentet fra bomstasjoner som er sammenlignbare før og etter åpningen av 52 nye bomstasjoner 1. juni i år, skriver bomselskapet Fjellinjen i en pressemelding.

Tallet på passeringer i alle bomringene har steget fra nærmere 8 millioner passeringer i juli i fjor til 28,3 millioner passeringer i juli i år. I juli 2018 var gjennomsnittsinntekten på 32 kroner per passering, mens gjennomsnittet i år er på ti kroner per passering. 11,9 millioner av passeringene var omfattet av timeregel og månedstak.

52 nye bomstasjoner ble åpnet i hovedstaden 1. juni. Det betydelige økningen kommer av at det er satt opp flere bomstasjoner som registrerer passeringer, og at mange av disse tar betaling i begge retninger. Det nye systemet gjør at det er lavere takster per passering, men det er flere passeringer per biltur.

Totalt kom det inn 274 millioner kroner i passeringsinntekt forrige måned – en økning på 18 millioner kroner fra juli måned i fjor.