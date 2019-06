Oddbjørns (5) brev sjarmerte politiet

Av David Stenerud - ABC Nyheter

Oddbjørn Brendeland Aune (5) fra Fusa, har i to år vært fast bestemt på å bli politi. Så bestemt at han til slutt fant ut at moren hans, Katrine Brendeland, måtte sendte et brev til sjefene i politiet.

Det skriver Politiforum.

En dag da sønnen hadde fått på seg uniformen, sendte mor følgende e-post til Politidirektoratet:

Jeg vet ikke om dere synes dette er ok, men sønn på 5,5 år har insistert på å bli politi i snart to år. Han har fått seg håndlaget uniform og nå mente han det var på tide at dere fikk vite om dette her, så dere var forberedt den dagen han kom:

«Skriv at Oddbjørn vil bli politi, så veit dei at eg komme når eg har blitt voksen. Eg veit endo ikkje ka skule eg ska gå på, men det kan eg spørre politisjefen om seinare».

Det var Os&Fusaposten som først skrev om saken.

Telefon fra politiet

Etter to måneder fikk Brendeland en telefon fra lensmannskontoret i Fusa, som hadde fått videresendt brevet fra Politidirektoratet: Oddbjørn og moren var invitert til å komme på besøk.

Politioverbetjent Anders Opsal tok også med seg Oddbjørn på en kjøretur i politibilen.

– Han var kjempestolt. Han er egentlig ganske sjenert, men da han fikk være med i politibilen og fikk en is, ble han varm i trøya. De snakket om hva politiet jobber med, så det var veldig kjekt, sier Katrine Brendeland.

– Ikke vært med på før

Anders Opsal, politioverbetjent ved Kvam/Fusa/Tysnes Lensmannskontor, tjenestested Fusa, synes det var veldig hyggelig å få besøk av Oddbjørn og moren hans.

–Det var en litt spesiell henvendelse, for det var ikke at han hadde lyst til å se en politibil, eller å se lensmannskontoret, men det var at vi skulle vite at han kom. Det var veldig kjekt å ha ham på besøk, sier Opsal til Politiforum.

– Dette var en individuell henvendelse, og det har jeg ikke vært med på før, sier han.

