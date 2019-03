Av Isabel Bech

På en slette blant de store gravhaugene i Borreparken er det funnet en skipsgrav, sannsynligvis fra vikingtiden. Fylkeskommunen kunngjorde nyheten på en pressekonferanse ved Midgard vikingsenter på Borre i Vestfold mandag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var til stede under pressekonferansen og fikk også se funnstedet på nært hold.

– Tenk, jeg står nå oppå skipet. 5–10 centimeter under meg er funnet. Dette er veldig spennende og gjør meg oppriktig glad, sier en begeistret Elvestuen til NTB.

Han kaller dette er en historisk dag for Norge.

– Funnet er helt unikt og er en nyhet som vil bli lagt merke til over hele verden. Dette er viktig for Vestfold, for Norge, men også for forståelsen for europeisk og verdens historie, sier Elvestuen til NTB.

Unikt funn

Området er nå fredet, og Riksantikvaren avgjør hva som skal gjøres videre. Funnet er gjort ved hjelp av georadar. Bildene viser en tydelig båtform, opplyser Vestfold fylkeskommune.

Det ble også brukt georadar da Jellestadskipet ble funnet i Østfold i oktober 2018.

– Dette er viser hva vi kan finne med ny teknologi. Vi kan lære mye mer om historien enn vi hadde trodd og gjøre langt flere funn enn tidligere, sier Elvestuen til NTB.

– Bildene viser en båtform, og vi kan se svake spor av en sirkulær fordypning rundt båten. Kanskje indikerer dette at det har blitt fjernet en haug på stedet, sier Terje Gansum, seksjonssjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Videre undersøkelser

Hvor mye som er bevart under torva, er foreløpig ikke klart.

– Vi skal nå undersøke funnet med flere inngrepsfrie metoder og gjenta bruk av georadar, sier Gansum.

Definisjonen på et vikingskip er at farkosten er femten meter eller lengre. Farkoster under dette blir definert som båt.

– Når det gjelder funnet på Borre, er ikke dataene fra undersøkelsene knivskarpe, så det er vanskelig å bestemme ned på desimeteren hvor lang denne farkosten har vært, opplyser fylkeskommunen.

Flere skip i Vestfold

Tidligere i Europa er det registrert 13 skipsbegravelser fra perioden 570–1050. Tar man med Jellestadskipet er dette antallet 14. Undersøkelsene rundt dette skipet er ennå ikke klare. Av skipshauger fra vikingtida (800–1050) er det kun funnet sju.

Det er ikke fastslått nøyaktig hvor gammelt skipet på Borre er, men fylkeskommunen anslår at skipsgraven er fra vikingtiden.

I Vestfold er det fra før av funnet tre skip – Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet.

Det har også tidligere blitt brukt georadar på Borre, og det er funnet minst fire hallbygninger.

