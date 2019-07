Nytt storbeslag på Gardermoen – 80.000 piller i to kofferter

Beslaget ble gjort søndag for en drøy uke siden, og er det siste av flere store tramadol-beslag, ifølge Dagbladet. Bare drøyt to uker tidligere ble to andre svensker stanset med til sammen 184.000 slike piller i bagasjen. Det var det største tollbeslaget av tramadol noensinne i Norge.

– De siste månedene har vi sett en økning i større beslag av tramadol. Det er et smertestillende legemiddel, men det har også et misbrukerpotensial i form av at det er vanedannende, sier kontorsjef Hans Wilhelmsen i tollkontrollen på Oslo Lufthavn til avisa.

Tramadol er i Norge et reseptpliktig legemiddel med strenge krav til innførsel. Flere europeiske land har klassifisert tramadol som narkotika.

Så langt i år er det beslaglagt 640.000 piller med tramadol, mens det i hele 2017 ble beslaglagt nær 300.000 enheter, ifølge Tolletaten.

I begge tilfellene nevnt over hadde smuglerne startet reisen i Kenya.

Tollere på Oslo lufthavn gjorde tirsdag 4. juni 2019 det største tollbeslaget av tramadol noensinne i Norge. Da tollerne åpnet de fire koffertene til to svenske flypassasjerer, avdekket de nær 184 000 piller. Foto: Tolletaten / NTB scanpix